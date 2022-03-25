С новыми автомобилями в Сургуте будет напряг – время модернизировать общественный транспорт

Читал сегодня новость о том, что администрация Сургута призывает горожан пройти опрос по поводу качества нашего общественного транспорта. И поймал себя на мысли – еще никогда развитие этой сферы не было столь актуально и необходимо, как сейчас.

Смотрите сами – новых автомобилей привычных марок у нас, как мы понимаем, скоро не будет, либо они будут прибывать окольными путями с удорожанием в три раза (это помимо девальвационного эффекта, который тоже ого-го какой). С запчастями тоже будет не очень хорошо, поэтому любая поломка или не дай бог ДТП может стать серьезной проблемой для владельца хорошего иностранного автомобиля. Конечно, народные умельцы, способные хитрыми способами и без оригинальных деталей приведут машину в порядок, будут в особой цене, но это все равно не то.

Понятно, что на рынок еще придут китайцы или еще кто-нибудь, но все равно неизбежно наступит момент, когда избалованному крутыми иномарками сургутянину придется выбирать, на что пересаживаться. И тут при наличии хорошего, чистого, регулярно ходящего автобуса, использовать который будет явно дешевле, чем содержать личный автомобиль (а денег у нас всех уже стало намного меньше, чем месяцем ранее), и это может стать шансом для общественного транспорта. В некоторой степени шансом историческим.

Сейчас многие повторяют мантру про «кризис – время возможностей». Я бы не сказал, что она применима к нынешним обстоятельствам, потому что кризис в нашей экономике вызван совершенно не экономическими причинами. Но все же – в случае с сургутским общественным транспортом это действительно возможность для городской власти сделать новый качественный сервис, который позволит жителям нормально перемещаться и при этом существенно сэкономить на владении автомобилем.

Хоть что-то.