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​Проблема с парковкой у Кардиоцентра действительно есть. Мы будем ее решать

Почему все еще не решена проблема с парковочными местами у Кардиоцентра в Сургуте

​Проблема с парковкой у Кардиоцентра действительно есть. Мы будем ее решать
Фото со страницы автора ВКонтакте

Парковка для пациентов Кардиоцентра – вопрос наболевший, но мы, врачи, это вылечить самостоятельно не в силах. Вновь в думе Сургута обсуждают проблему стоянок рядом с медицинскими учреждениями города.

Я как депутат окружной думы разделяю негодование коллег и пациентов. Парковаться во дворах домов, расположенных вблизи клиники, неудобно. А на гостевой стоянке на 140 машин (со стороны ул. Губкина) мест не хватает. Не решило проблему и строительство в 2019 году дополнительной парковки на 16 автомобилей со стороны пр. Ленина.

Подозреваю, что дело и в культуре вождения. Замечали, как паркуются иногда водители и кто оставляет свои авто на местах для инвалидов? При этом, как главный врач клиники я не могу подвергать опасности жизнь и здоровье людей, пропуская на территорию любую машину без досмотра. Это условие антитеррористической безопасности.

В кардиоцентре трудится более 1000 человек. Около 900 югорчан приходят ежедневно на прием и около 300 пациентов лечатся в круглосуточном стационаре. На территории центра организовано движение таким образом, чтобы не затруднять проезд машин скорой помощи и пожарных. Чтобы пешеходы могли передвигаться безопасно, а люди с ограниченными возможностями– подъезжать ко входу центрального корпуса.

Разработана и действует целая схема, которая учитывает все требования безопасности. Количество пациентов с момента открытия центра увеличилось в несколько раз. А территория клиники нет. Проблема существует. Полагаю, что сообща мы сможем найти пути решения. Будем инициировать создание рабочей группы, выходить с предложениями на всех уровнях власти.

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Сегодня в 19:25, просмотров: 59, комментариев: 0

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