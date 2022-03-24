Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Технологии будущего нефтегазодобывающих регионов» (РАН) стала одним из главных мероприятий как для Сургутского госуниверситета, так и всех участников V Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица». Она прошла в смешанном формате. За два дня работы форума экспертами были заслушаны более ста докладов по актуальным вопросам прикладной науки в нефтегазовой отрасли, в том числе промышленности и экологии. Участники конференции поделились результатами собственных исследований, посвященных нефтегазовым и промышленным технологиям, технологиям безопасного производства, экологии.

Напомним, целью конференции является обсуждение актуальных вопросов новой модели «умной экономики», основанной на инновационной трансформации нефтегазодобывающей отрасли, формировании благоприятной окружающей среды, создании условий становления автономного округа технологическим плацдармом России в освоении Севера и Арктики. В течение двух дней на трех научных секциях – «Современные технологические решения в нефтегазовой отрасли», «Промышленное развитие: от идеи до технологии», «Экология. Зеленые технологии» эксперты, ученые, аспиранты и студенты активно обсуждали инновационное развитие технологий добычи углеводородов, экологические аспекты работы и новую модель «умной экономики».

Заместитель председателя Совета молодых ученых Российской академии наук, заместитель директора Института фундаментальных проблем биологии РАН Дмитрий Демин, модератор секции«Экология. Зеленые технологии», приветствуя гостей и участников форума на пленарном заседании, отметил, что в этом году много очных участников. И заострил внимание научного сообщества на том, что личное общение дает намного больше пользы, чем виртуальное. «В последний месяц мы видим заинтересованность промышленности в импортозамещении, научно-практическом подходе к решению, поэтому для вас открывается много возможностей по созданию новых технологий, новых материалов, новых прорывных идей, которые могут быть полезны нашему государству. И те исследования, которые проводятся и озвучиваются в рамках данного форума в области науки о Земле, химических наук, являются бриллиантами, которые украшают, дают новые направления исследований в этих областях», – сказал Дмитрий Викторович, поблагодарив губернатора Югры и всю команду организаторов форума за открытие площадки, где ученые и практики могут найти соприкосновение и внедрить свои технологии в практическом поле. А молодым практикам московский ученый пожелал успешной работы и плодотворного сотрудничества не только на территории Сургута, но и всей России.

Собственные уникальные разработки и инновационные проекты представили ученые и аспиранты Сургутского госуниверситета. Так, на секции «Современные технологические решения в нефтегазовой отрасли», аспирант кафедры автоматизированных систем обработки информации и управления направления «информатика и вычислительная техника» Политехнического института Исмаил Джариев, выступил с докладом «Учет долговременного влияния электромагнитного разогрева нефтяного пласта на дебит скважины» (научный руководитель – директор Политехнического института Сергей Сысоев). «Уникальность моей работы заключается в том, что в рассматриваемой задаче предлагается новый метод увеличения дебита скважины для пласта с высоковязкой нефтью путем разогрева электромагнитным излучением. Принято считать, что технология эффективна, если EROI (энергетическая рентабельность) ≥ 10. Полученные результаты для EROI 13,2 и 23,2 удовлетворяют указанному критерию. Однако расчет по второму варианту показывает, что учет долговременного влияния электромагнитного разогрева нефтяного пласта на дебит скважины позволяет более корректно учесть эффективность технологии. При этом полученное значение коэффициента оценки энергетического баланса во втором варианте более чем 1,7 раза выше, чем в первом варианте», – прокомментировал аспирант СурГУ. Расчеты, полученные им в ходе исследования,показали, что эффективность технологии электромагнитного воздействия на призабойную зону пласта является приемлемой с практической точки зрения. На этой же секции прозвучал интересный доклад доцента кафедры радиоэлектроники и электроэнергетики Политехнического института Евгения Шошина. Докладчик рассказал слушателям о методах радиолокационного контроля состояния подводных и подземных трубопроводов и нефтяных разливов.

Два научных доклада от СурГУ были представлены в секции «Промышленное развитие: от идеи до технологии». Доцент кафедры радиоэлектроники и электроэнергетики Политехнического института Анатолий Дёмко рассказал о мобильном пульте контроля автономных уровнемеров, подробно остановившись на описании его структурной схемы, а также алгоритме передачи данных, беспроводной сети сбора метрологических данных. Научный сотрудник НОЦ Политехнического института Вадим Логинов поделился опытом изучения вибрационного горения пропано-воздушной смеси газов в канале конфузор.

Не менее актуальные доклады представили участники третьей секции «Экология. Зеленые технологии». Большой интерес и живое обсуждение вызвало выступление третьекурсника факультета технологии нефтепереработки Российского университета нефти и газа им. И.М. Губкина Киениего Манассе Саж. Область его научных интересов – изготовление брусчатки из пластиковых отходов, решение актуальных экологических проблем в развивающихся странах. Спикер отметил, что к основным источникам загрязнения окружающей среды относятся промышленное производство, транспорт, энергетические установки, сельское хозяйство и коммунально-бытовой сектор. А бытовые отходы – одна из главных экологических проблем.

О перспективном применении сжиженного природного газа (СПГ) рассказал студент Российского университета нефти и газа им. И.М. Губкина Жалолиддин Мирзаев. Его доклад был посвящен экологическим аспектам перехода на сжиженный природный газ как газомоторное топливо в Узбекистане. Говоря о преимуществе СПГ как вида топлива, Жалолиддин выделил целый ряд положительных аспектов. Во-первых, СПГ увеличивает плотность топлива в 600 раз, что повышает эффективность и удобство хранения, транспортировки и потребления. Во-вторых, дает возможность газификации объектов, удаленных от магистральных трубопроводов на значительные расстояния, что также позволяет вовлекать в сельскохозяйственный оборот глубинные (удаленные) территории. В-третьих, увеличивает срок службы оборудования вследствие чистоты топлива. В-четвертых, уменьшает стоимость топлива и др. Исследователь пришел к выводу, что использование СПГ как моторного топлива обеспечивает хорошие и в то же время мощные топливо-экономические показатели, при этом значительно снижаются выбросы вредных веществ, уменьшаются эксплуатационные расходы, а также расходы на транспортное средство.

Сегодня как никогда большие надежды возлагаются на молодое поколение, которое увлеченно использует и разрабатывает новые технологии, представляет свои проекты, идеи и разработки российских предприятий, научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений. Тезисы лучших работ будут опубликованы в сборнике научных статей в журнале.