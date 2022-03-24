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​«Господу видней»

Премьера концертной программы «7 песен о Боге» в дни Великого поста призвала слушателей заглянуть себе в душу

​«Господу видней»
Фото: Сургутская филармония

11 марта в Сургуте состоялась премьера концертной программы «7 песен о Боге» в исполнении хоровой капеллы «Светилен» и Симфонического оркестра под управлением Станислава Дятлова. Песни культового поэта и музыканта, легенды русского рока Бориса Гребенщикова прозвучали в духовной интерпретации на сцене Сургутской филармонии.

Впервые ораторию «Семь песен о Боге», созданную композитором Андреем Микитой на темы песен Бориса Гребенщикова для солистов, хоров и симфонического оркестра, услышал Большой зал Московской консерватории в 2012 году. В основу оратории вошли песни Бориса Гребенщикова «Господу видней», «Обещанный день», «Серебро Господа моего», «Еще один раз», «Сокол», «Дубровский», «День радости». Каждое из них рассказывает о духовном Пути современного человека, поиске и познании себя, прощении и примирении, о стремлении к свету и добру.

Молодой композитор Андрей Микита писал духовную музыку и никогда не увлекался творчеством Бориса Гребенщикова. Амбициозный проект начался с ораториальной версии песни «Сокол», который набрал около 40 тысяч просмотров в интернете, что является высоким показателем для классической музыки. Андрей Иштванович превратил двухминутную композицию в семичастную ораторию длительностью более одного часа. Все части исполняются без перерыва, плавно переходя друг за другом.

Идейным вдохновителем совместного исполнения программы «Семь песен о Боги» в дни Великого поста стала художественный руководитель капеллы «Светилен» Елена Пахнюк. Концертная программа началась с композиции «Господу видней». Тревожно и угрожающе, таинственно и умиротворённо звучал симфонический оркестр. В состав хоровой капеллы «Светилен» вошёл ансамбль юношей отделения хорового дирижирования Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского.

Композитор музыкально изображает красоту и таинственность природы. Словно «рисует» звёзды, используя ксилофон, колокольчики или арфу. Мелодия флейты напоминает звуки пения птиц. Стоит заметить, что ритм песен чётко следует оркестровой мелодии. Композитор с точностью повторяет песни Бориса Гребенщикова. По задумке автора солист олицетворяет всё земное (Леонид Филиппов, тенор), а солистка — небесное (Алёна Загроцкая, сопрано). Сопрано всегда вступает после тенора, будто напоминая о поддержке и помощи сверху на всём жизненном пути человека.

Дмитрий Мотора (кларнет), музыкант Симфонического оркестра Сургутской филармонии поделился размышлениями о программе концерта «изнутри»: «Я в своё время играл рок-музыку, принимал участие во многих проектах и был тесно связан с творчеством Бориса Борисовича. Когда перед тобой образ и голос рок-музыканта, а тут вдруг академический тенор и хор начинает петь – это вызывает улыбку. Я считаю, что это гениальный ход композитора, который сделал аранжировку, потому что тексты Бориса Борисовича очень сильные, глубокие, такие метафизические. Огромная мудрость в них заключена. Очень тонко выверенная музыкальная ткань, передан глубокий смысл стихов через академическую музыку. Мне было приятно иметь свой голос в этой симфонии».

«Плавно, созвучно, на одном дыхании! Все те композиции, которые были построены именно в этой последовательности «7 песен о Боге» имеют смысловую нагрузку. Первые композиции были как намёк, а к концу яркий призыв: «Загляните себе в душу! Обратите внимание, что есть Господь, и что Господь есть свет. Где Господь, там нет тьмы». Поэтому мы должны заглянуть в свою душу, выбрать судьбу, которая есть в нас», – поделилась своими впечатлениями от концерта одна из слушательниц.

«Я почувствовала, что нам хотели передать. В финале концерта дирижёр будто бы выдыхает и вместе с ним зритель. Сразу облегчение почувствовала — оркестровое звучание, а то, как в партиях слышен каждый голос инструмента – не передать словами. Ты будто бы с ним дышишь!» – отметила студентка Сургутского музыкального колледжа.


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Сегодня в 12:26, просмотров: 110, комментариев: 0

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