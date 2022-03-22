Российское государство, кажется, не представляет себе, как удержать айтишников

Очередная прекрасная инициатива по удержанию IT-специалистов в России всплыла во время заседания комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи. Ее озвучил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак: «Я считаю, что было бы очень правильным, наверное, — не имею права давать советы Министерству обороны, — но как предложение о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере, где они могли бы, не получив отсрочку, а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества».

Это интересно не с точки зрения самой идеи, а с того, как представители нашей власти представляют себе айтишников. Возможно, там полагают, что у прогрессивных молодых людей нет иного предела мечтаний, кроме как сидеть и за бюджетный счет взламывать «вражеские» объекты инфраструктуры, банки и прочие точки ведения кибервойны. Нет, я не хочу сказать, что таких нет совсем – мы знаем, что, в сущности, такие кибервойска в России уже имеются, и не зря русские хакеры имеют довольно грозную репутацию.

Правда, я просто напомню, что не так давно была встреча российского и американского президентов, и последний попросил разобраться с группировками, которые устраивали кибератаки с территории России. И, надо сказать, эта просьба была исполнена – несколько групп действительно раскрыли и скоро будут судить. Как в анекдоте: «Да и с партизанами как-то неудобно получилось».

Тем не менее. Специалисты сферы IT – как правило, молодые люди, активно встроенные в мир. У них есть понимание интернациональности технологий, необходимость постоянно учиться новым навыкам и осваивать новые продукты, которые разрабатывают компании по всему миру – а это ровно то, от чего нас сейчас активно отсекают. А еще у них есть определенные потребительские привычки и стандарты, которые, скажем так, сейчас подвергаются существенной, кардинальной перестройке в худшую сторону.

Почему-то я сомневаюсь, что среди них найдется так уж много людей, которые скажут что-то типа: «Ой, да и ладно, не будет у нас этого ________ (вставьте любой бренд, ушедший из страны) – не больно-то и хотелось, родители наши не жили хорошо, и мы не поживем. Зато можно вступить в кибервойска и устроить врагам России «сладкую» жизнь».

Опять же – такие найдутся. Но мне кажется, что их будет подавляющее меньшинство. А тем временем, по оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, в первую волну эмиграции нашу страну покинули около 50-70 тысяч айтишников. И прогноз на вторую волну, которая будет в апреле – еще 70-100 тысяч человек. Только спецов из IT.

Может не набраться на «кибервойско».