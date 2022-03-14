В Москве отменили маски

Вы вполне могли пропустить новость, которая совсем недавно была для многих из нас долгожданной: в стране начали отменять масочный режим. Пример подала, естественно, Москва — устами градоначальника Сергея Собянина: «Со вторника, 15 марта 2022 г., мы отменяем требования по использованию защитных масок».

Значит ли это, что «корона» реально побеждена или власти наконец просто махнули рукой на мало кем соблюдающееся требование — думайте сами; каким бы ни был итог ваших умозаключений, могу сказать, что в любом случае мы наблюдаем момент торжества здравого смысла.

В конце прошлого года мне пришлось часто мотаться по больницам. Я не раз видел там на лицах пациентов (к слову, обычно людей в возрасте) одноразовые маски, которые, как мы знаем, надо менять каждые два часа. Однако по их состоянию становилось понятно: как надели в ноябре 2020-го, так и носят. Да вы и сами нечасто их меняете, не правда ли?

Так что — победили мы ковид или нет, конкретно в этом случае неважно; а вот то, что гражданам теперь постепенно начнут позволять наконец снять с лиц тряпицы, не защищающие от заразы, а фактически ее собирающие, — отличное известие. Так, глядишь, и действительно все хвори одолеем.