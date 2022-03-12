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​Переобулись

Как Meta зашла слишком далеко и попыталась вернуться

​Переобулись
Фото: instagram.com

Градус безумия перевалил за все мыслимые пределы: Meta, компания, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, внезапно позволила всем своим пользователям хейтить русских в своих соцсетях — то бишь невозбранно желать им смерти и всячески словесно ненавидеть. Вопрос: с какой стати? Нет ответа.

Российские власти ответ, однако, нашли, решив объявить Meta экстремистской организацией.

И тут мы видим захватывающий дух момент переобувания в воздухе: корпорация Марка Цукерберга сделала шажок назад, заявив, что писать всевозможные гадости про русских можно только украинцам.

В результате ждем: удовлетворит такой поворот нашу Генпрокуратуру или нет. Если удовлетворит, то вчерашнее массовое прощание с инстой окажется несколько преждевременным. Если не удовлетворит — что ж, значит, события по-прежнему развиваются по самым непредсказуемым и притом худшим сценариям. Блокировка Instagram намечена на 14 марта.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 108, комментариев: 0

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