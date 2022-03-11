Нужно не запрещать чужие ценности, а создавать свои

История с Макдональдс не так проста, как кажется на первый взгляд. Суть не в том, что будет с этой сетью в нашей стране. Варианты есть разные, что-нибудь да будет. Гораздо важнее понять, что стоит за этой вывеской, известной всему миру.

Это ведь далеко не просто сеть фастфуда, их существует огромное множество. Но именно Мак стал одним из символов, брендом американской субкультуры, наряду с Кока-колой и Голливудом. Они продвигают не товар, а именно американские ценности, западный образ жизни, демонстрируя всему миру его превосходство. И совсем уже не важно, полезный это продукт или нет, главную функцию он выполняет, и, надо сказать, делает это хорошо.

В России, как и во многих странах, выросло уже не одно поколение, которое себя не мыслит без целого набора продуктов западного ценностного ряда. И все патриотические призывы – запретить и открыть свое, не решают, по сути, главную задачу. Это не изменит отношение наших простых людей в принципе к модным фишкам потребления. Тем более, что равноценной альтернативы нет и не предвидится.

Вспомните, чем были джинсы и жвачка в советское время для советских людей? В любой погоне по законам эпохи потребления мы обречены на провал. Необходимо менять сам концепт, алгоритм подхода. Я не призываю, конечно, вернутся в рубище и избы, я о другом. Вы знаете, из чего состоят школьные обеды во французских школах? Там наборы блюд из меню французских ресторанов. Таким образом французы пытаются воспитывать знаменитый французский вкус у своих детей. Вот хороший и достойный пример для подражания.

Нужно в первую очередь вернуться в жизни к тому, что полезно и важно для действительно здоровой и счастливой жизни, а не к тому, что модно и прибыльно. Пересмотреть весь ценностный ряд от культуры и ТВ до продуктов в наших магазинах. А иначе, какой смысл подменять импортные названия, и продолжать пичкать россиян субпродуктами, псевдолекарствами и псевдокультурой? Нужно менять не столько форму, сколько содержание нашей с вами жизни.

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