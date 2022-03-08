Заслуженный врач РФ Ирина Урванцева поздравляет с 8 Марта

Сердечно поздравляю югорчанок с первым праздником весны!

Каждая женщина, словно сама весна - способна цвести, радовать, вдохновлять. Несмотря на усталость и повседневные заботы, вопреки расхожей фразе про слабый пол, мы всегда находим силы для поддержки и помощи близким, родным, всем, кто в этом нуждается.

Быть доброй и понимающей, милосердной и великодушной – все это не так просто, но так ценно.

Милые женщины, мы с вами можем многое. И тут я приведу слова Матери Терезы: «Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью».

Пусть вас окружают дорогие сердцу люди. Крепкого вам здоровья и душевного тепла!

С Международным женским днем!