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​Во все времена женщина олицетворяла собой домашний очаг, мир и покой

Председатель Думы Сургута Максим Слепов поздравляет с 8 Марта

​Во все времена женщина олицетворяла собой домашний очаг, мир и покой
Фото: Дума Сургута

Дорогие, милые, прекрасные женщины!

Примите самые теплые – как этот весенний день – поздравления с прекрасным праздником – 8 Марта! Не случайно он отмечается в первые дни весны: у этого времени года и женщины много общего: начало жизни, солнечный свет, теплота и красота – все только самое лучшее!

Во все времена женщина олицетворяла собой домашний очаг, мир и покой – то, что сегодня нам так необходимо! Пусть завтрашний день будет мирным для всех, пусть наступившая весна принесет в вашу жизнь добрые перемены, наполнит ее радостными событиями!

От всей души желаю, чтобы в вашем доме навсегда поселились любовь и счастье, а в вашем сердце - вечная весна!


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Сегодня в 13:25, просмотров: 294, комментариев: 0

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