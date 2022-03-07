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​Новая жизнь

Для выживания в новых реалиях нужно принимать решения, которые две недели назад казались невозможным

​Новая жизнь
Фото memepedia.ru

Думаю, в коридорах власти на всех уровнях идет активная подготовка к новой реальности, но нас, конечно, больше всего волнуют мысли и планы сургутских и региональных руководителей. Поэтому несколько соображений на этот счет.

Нет сомнений в том, что денег станет меньше – как количественно, так и качественно. Это значит, что еще острее встанет вопрос о максимально эффективном использовании того, что есть. Не только финансов, но и других материальных активов. Например, как мне кажется, в процессе решения судьбы бывшей «Авроры» чаша «сохранить и восстановить» должна стать существенно тяжелее. Строить новые культурные и социальные объекты будет значительно труднее, поэтому сохранять и адаптировать под актуальные задачи имеющиеся – это наиболее разумный путь.

Далее – нужно максимально, до самых пределов разгружать малый и средний бизнес, а также самозанятых. Проще говоря, дать нашим людям в новых условиях работать, что-то друг другу продавать и оказывать услуги, и этим, фактически, прокармливать себя и ближнего. Наши федеральные власти по этому поводу тоже что-то говорят, но надо еще посмотреть, что они под этим имеют в виду.

Что может сделать город? Сугубо то, что от него зависит – сбросить цены на аренду муниципального имущества, ослабить регуляторные механизмы, которые находятся в его власти, создать среду, когда важный для социума бизнес сможет претендовать на бюджетные гранты и так далее. Разумеется, снизить налоговую нагрузку в рамках полномочий и «коридоров», которые оставлены муниципалитету и региону в налоговом законодательстве.

Вообще, как ни странно, в периоды подобной экономической турбулентности единственный шанс на выживание – это отпустить вожжи и всячески поощрять вообще любую предпринимательскую инициативу. У нас, мягко говоря, и так перспективы инвестирования денег падают существенно. А если держать бизнес в ежовых рукавицах контроля (любимое занятие не только нашего, но любого государства – другой вопрос, кому это позволяют сделать больше или меньше) – то про рост, и даже про удержание статуса-кво можно даже и не думать.

В общем, мир изменился до неузнаваемости. Отвечать на новые обстоятельства нужно такими кардинальными переменами, какие бы ни за что не пришли в голову буквально две недели назад. Начинать нужно позавчера.


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07 марта в 16:02, просмотров: 549, комментариев: 0

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