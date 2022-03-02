Остановите панику — сделать это можно и нужно

От новостей этой недели можно реально сойти с ума, вот и психологи об этом говорят. Тем не менее, важно сохранять холодный разум — и сделать это можно. Главное — не поддаваться панике. Как? Очень просто: даю парадоксальный для главного редактора СМИ совет — поменьше читайте эти самые СМИ. Важные сообщения в любом случае вашего разума достигнут, а находиться в потоке новостей ежеминутно — никакая психика не выдержит.

Еще очень важное примечание: если послушать разговорные радиостанции и общественно-политические программы на ТВ, становится очевидной ценность спокойного тона. Если хотите — проведите эксперимент: послушайте, например, Соловьева, а после — Шульман. Важно уже даже не содержание, а подача.

Выводы делайте сами — независимо от того, какую точку зрения вы имеете, выбирайте источники рассудительные, спокойные, не имеющие цели вас повергнуть в панику.

И — не паникуйте. Это последнее дело.