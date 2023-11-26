В пяти городах Югры к 2025 году появится десять новых спортивных объектов

Югра - спортивный регион. Более половины жителей ведут подвижный и здоровый образ жизни. А чтобы любой желающий мог найти физическую нагрузку по душе, в регионе строятся современные и многофункциональные центры, создаются «умные» спортивные площадки во дворах.

Недавно в Солнечном Сургутского района открыли стадион с «умной» площадкой. А сейчас на территории округа ведется строительство еще 10 объектов. Рассказываем о них подробнее.

Пять спорткомплексов в Сургуте

В Сургуте построят пять спортивных комплексов. Два уже начали возводить, они расположены в районе Хоззоны на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы. По трем другим ведутся проектные работы.

«На всех объектах установят высокотехнологичное и энергоэффективное оборудование, внедрят энергосберегающие технологии, системы биометрии, видеонаблюдения и охраны на входе», - рассказали в пресс-службе окружного правительства.

Центр боевых искусств, многофункциональный спортивный комплекс и центр лыжного спорта в Нижневартовске

В Нижневартовске строят «Центр боевых искусств». Горожане смогут заниматься в нем тхэквондо, боксом, ушу и другими видами единоборств. Сейчас выполняются работы по устройству наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации, армирование цокольных балок, монтаж металлических колонн.

Кроме того, к концу 2025 года в 27 квартале Нижневартовска завершится строительство многофункционального спортивного комплекса. Также в городе появится «Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем».

Универсальный спорткомплекс в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске в микрорайоне Иртыш ждут открытия «Универсального спортивного комплекса». В нем смогут тренироваться легкоатлеты с ОВЗ.

Многофункциональный спортивный комплекс в Нефтеюганске

В Нефтеюганске строят «Многофункциональный спортивный комплекс», рассчитанный на 580 посещений в смену. В нем разместят легкоатлетический зал, сектор для прыжков в длину, четыре тренировочные беговые дорожки, многофункциональную спортивную площадку для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, два акробатических зала.