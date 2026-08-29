Большинство югорчан считают, что за последние 10 лет статус педагогов в обществе снизился

32% жителей ХМАО считают профессию учителя престижной. Противоположного мнения придерживаются 50% опрошенных – они считают работу педагога слишком тяжелой и недостаточно уважаемой. Такие результаты показал опрос SuperJob.

Женщины чаще мужчин называли профессию учителя престижной – 36% против 28%. Больше всего сторонников этой точки зрения оказалось среди югорчан от 35 до 45 лет – 43%.

При этом 65% жителей считают, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе снизился. Только 12% заметили его повышение, а 17% считают, что положение педагогов не изменилось.

Главным качеством хорошего учителя югорчане назвали глубокое знание своего предмета – его отметили 24% опрошенных. Далее идут выдержка и стрессоустойчивость – 17%, терпение – 13%, доброта – 12% и любовь к детям – 7%.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ закрепил особый статус профессии и предусмотрел новые гарантии для педагогов. Среди них − наставничество для начинающих учителей не менее года, возможность постоянно повышать квалификацию, бесплатный доступ к государственным образовательным ресурсам и юридическая помощь по вопросам работы и социальных гарантий. Более подробно об этом − читайте в обзоре СИА-ПРЕСС.

Позже в Югре расширили меры поддержки учителей. Теперь их дети смогут в первую очередь получать места в детских садах, а ребятам от 6 до 17 лет будут предоставлять путевки в организации отдыха и оздоровления за счет окружного бюджета.