Сургутский суд обязал женщину выплатить 1,9 млн рублей за фиктивную регистрацию граждан

Сургутский городской суд оштрафовал 40-летнюю местную жительницу на 200 тысяч рублей за фиктивную регистрацию граждан. Кроме того, суд конфисковал денежный эквивалент стоимости ее дома на сумму более 1,7 млн рублей, сообщает прокуратура Югры.

По данным ведомства, с апреля 2024 года по июль 2025 года женщина фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме четырех граждан России. Также она поставила на учет по месту пребывания одного иностранного гражданина. Суд признал сургутянку виновной по статьям о фиктивной регистрации гражданина России по месту жительства и фиктивной постановке иностранца на учет.

До исполнения решения о конфискации на земельный участок женщины наложен арест. Приговор пока не вступил в законную силу.