Обзор комментариев под выпуском «О чем говорят» о продаже здания «Агентства воздушных сообщений»

Сургутская власть продала «Агентство воздушных сообщений». Известное всем жителям отличное здание в центре города у памятника основателям превращается в филиал банка и коммерческие помещения. В выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили, почему городская администрация пошла на такой шаг и какие альтернативы могли бы быть.

В комментариях под выпуском «О чем говорят» на YouTube и нашем сайте зрители высказались о продаже здания «Агентства воздушных сообщений», его будущем и влиянии этого решения на городскую среду.

Многие жители с теплотой вспоминают, каким уютным местом было здание в прошлом. Пользователь @NataliaBlu предлагает вернуть ему атмосферу детства.

«Пусть вернут кафе для детей из 90-х, где подавали самое вкусное мороженое в железных пиалах, многослойное желе невероятного цвета и вкуса, и кофейно-молочные коктейли... И никаких банков», – написал комментатор.

Жители отмечают, что в городе не хватает мест для культурного и образовательного досуга. Пользователь @Stas86 считает, что в здании можно было бы организовать культурное пространство.

«Ну естественно, что социальные объекты не интересуют никого, с них же прибыль не получишь. Количество социально-образовательных и культурных объектов давно не отвечает запросам граждан. В этом помещении очень неплохо смотрелся бы музейно-выставочный комплекс или галерея», – делится мнением комментатор.

Сургутянин @Макматул также видит потенциал здания и предлагает создать образовательный центр для детей.

«Дом Пионеров, станция юннатов, что-то образовательное для детей, причем бесплатно», – написал пользователь под роликом.

Кроме того, постоянная читательница siapress.ru Татьяна Серебренникова (@6xz34e) уверена, что приоритетом должны быть дети.

«Поддержу ваше мнение. Главная мысль – достаточно магазинов и офисов. Нужно давать знания новому поколению. Дети должны быть заняты делом. Создавать нужно условия для их развития и грамотного времяпровождения. На закрытии года учителя (стажиста) и наставника в Дубае (представляла частную школу с программой «Родничок») прозвучал главный девиз принимающей стороны – «Знание – великое оружие». Услышьте, господа чиновники. Теряем время. Желаю городской администрации перестроить агентство в агентство детских талантов. Готова показать любому чиновнику открытый урок – «Поезд талантов» со своими учениками. Так легче доказывать «нужность» данного объекта. Предложение внесла Татьяна Алексеевна Серебренникова», – делится неравнодушный педагог на нашем сайте.

Прочитать расшифровку выпуска можно на нашем сайте.