Эксперты рассказали, что нужно знать перед покупкой iPhone в России

«В конце сентября начались продажи нового iPhone. Какие есть подводные камни и не превратится ли смартфон в «кирпич», если покупать его в России по параллельному импорту?» − спрашивает читательница siapress.ru Есения Копылова.

Отвечают эксперты Роскачества:

Apple покинула российский рынок еще весной 2022 года, однако устройства продолжают поступать в нашу страну через параллельный импорт. Новые устройства iPhone появляются у авторизованных реселлеров. Однако выявляются проблемы с гарантийным обслуживанием. Ведь количество официальных сервисных центров Apple стремительно сокращается. Запчасти заканчиваются, а заменить стекло или батарею становится целой проблемой.

А с 2022 года, после введения санкций, многие мобильные приложения отечественных банков удалены из App Store и Google Play. Установить СБОЛ/«Сбербанк Онлайн», МКБ, ВТБ и «Альфа-Банк» на iPhone стало невозможно.

По этой причине в прошлом году фейковое ПО находилось в топе самых скачиваемых в магазине App Store для платформы iOS. Десятки, а может, сотни тысяч владельцев iPhone и iPad установили поддельные банковские приложения на своих устройствах. Кроме того, на досках объявлений предприимчивые граждане предлагали за деньги загрузить приложение на iPhone.

Однако новая прошивка версии iOS 17, которую уже можно установить на все поддерживаемые гаджеты, без проблем работает со всеми банковскими приложениями.

Так, специалисты Центра цифровой экспертизы протестировали 17 версию и могут сказать, что приложения от Сбербанка и «Тинькофф» работают хорошо. Однако у последнего исчезла функция перевода с карт сторонних банков. Пути решения проблемы предлагает служба поддержки банка.

Кстати, пользователям iPhone и не только всегда доступен вариант зайти в личный кабинет банка на сайте, без скачивания приложений.

Купить, чтобы перепродать

Есть вариант приобрести «серый» iPhone, то есть самому нелегально ввести гаджет из другой страны или приобрести у несертифицированных продавцов, часто — с рук.

22 сентября, со стартом продаж нового iPhone 15, перекупщики выстроились в очереди во многих странах мира. В нашей стране предприимчивые граждане пытаются ввозить небольшие партии титановых iPhone 15 и Pro Max из ОАЭ, чтобы потом перепродать, например, на онлайн-площадках. Однако таможенные службы расстраивают все планы iPhone-челноков, а «Авито» удаляет со своего сайта все объявления о продаже смартфонов из линейки iPhone 15 («Известия»).

Выходит, что россияне не смогут оценить прочность корпуса с титановыми рамками, продвинутую камеру и программируемую кнопку Action Button у свежеиспеченного гаджета от Apple? Нет, купить новый iPhone возможно, но лучше делать это через официальных реселлеров. Хотя вопрос с качеством гарантийного обслуживания останется открытым.

Как правило, магазины предлагают сейчас свою гарантию. Не исключено, что неисправные телефоны отправляют, например, в авторизованные сервисы Казахстана и там чинят. При этом срок ремонта удлиняется, цена растет, но гарантийные обязательства соблюдаются.

На смартфоны, купленные не в России, гарантия будет действовать в стране приобретения, а также там, где официально работает Apple Store.

Целесообразность иметь iphone в России

Продукция Apple всегда являлась синонимом качества. Однако сегодня возможности российского потребителя ограничены. Если вы приобрели заветный гаджет за границей, то не исключено, что в России могут обнаружиться особенности его работы, из-за чего смартфон потеряет в «крутости».

Разные функции по-своему настроены для разных регионов мира. Например, поддерживаемые диапазоны 5G и LTE, зарядное устройство, максимальная громкость в наушниках (в ЕС есть ограничения), недоступность групповых и аудиовызовов FaceTime на iPhone с поддержкой сотовой связи (в Китае) и другие.

В некоторых странах iPhone могут даже продавать заточенным под конкретного оператора связи с его сим-картой. И что делать с таким аппаратом в России? Он потеряет значительную часть своих плюсов и станет головной болью для своего владельца, а то и просто превратится в «кирпич».

Итог

В 2022 году Минпромторг разрешил параллельный импорт продукции Apple. Купить новый iPhone 15 в России можно по предзаказу в салонах сетей связи и у других ритейлеров, в частности на доверенных онлайн-площадках. Однако вопрос с качеством ремонта остается открытым.