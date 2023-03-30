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Провалился под лед: как выжить? // ПАМЯТКА

Как действовать, если провалился под лед

Провалился под лед: как выжить? // ПАМЯТКА
Фото: unsplash.com

Первый неокрепший лед таит в себе много опасностей. Поэтому весной крайне опасно выходить на водоемы. Есть немало случаев, когда именно в этот период года многие югорчане попадают в ледяную ловушку. Корреспонденты siapress.ruподготовили памятку о том, как действовать, если вы провалились под лед, а также как помочь пострадавшему.

Если вы провалились под лед:

  • Прежде всего, не поддавайтесь панике, широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;
  • Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться;
  • По возможности избавьтесь от «тяжелой» одежды. Если за спиной имеется рюкзак, снимите и первым делом освободитесь от него и откиньте как можно дальше от полыньи. Также стоит постараться избавиться от всего, что прибавляет вам веса — обуви, пальто, куртки;
  • Если вы провалились под лед, переправляясь на автомобиле, немедленно покиньте машину, пока она держится на плаву. Делается это через боковые окна. Двери желательно не открывать, так как машина быстрее пойдет ко дну;
  • Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед;
  • Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли. Зовите на помощь;
  • Удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это минимум физических усилий - одна из причин быстрого понижения температуры тела - перемещение прилежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его новым, холодным. Кроме того, при движениях нарушается дополнительная изоляция, создаваемая водой, пропитавшей одежду. Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой.

Помощь человеку, который провалился под лед:

  • Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски;
  • Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;
  • Немедленно сообщите о произошедшем в службу спасения;
  • За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску или любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться;
  • Действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз;
  • Подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны.

Первая медицинская помощь пострадавшему:

  • С пострадавшего снимите и отожмите всю одежду, потом снова оденьте, (если нет сухой) и укутайте полиэтиленом (происходит эффект парника);
  • При общем охлаждении пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в теплое (отапливаемое) помещение, тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем, в дальнейшем направить в медицинское учреждение;
  • При попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему необходимо очистить полость рта, уложить животом бедро так, чтобы голова свисала к земле, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких, приступить к выполнению искусственного дыхания, растереть пострадавшего, чтобы согреть его.

Материал подготовлен на основе официальной информации МЧС России.


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Сегодня в 12:57, просмотров: 83, комментариев: 0
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