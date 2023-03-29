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Испанские безумства: на сцене СМДТ сыграли свадьбу Фигаро // РЕЦЕНЗИЯ СИА-ПРЕСС

В сургутском драмтеатре прошел показ спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро»

Испанские безумства: на сцене СМДТ сыграли свадьбу Фигаро // РЕЦЕНЗИЯ СИА-ПРЕСС
Фото: Д.Бершанская

В День театра удалось посетить спектакль по классической пьесе «Женитьба Фигаро», который поставил московский режиссер Петр Орлов. И, на самом деле, эта пьеса мне показалась наиболее мощной из всего репертуара театра. Здесь есть все – и великолепные костюмы, переносящие нас в 18 век, и дворцовые интриги, и танцы, и юмор, понятный всем.

В непростую ситуацию попадает главный герой истории Фигаро – он хочет жениться на своей возлюбленной Сюзанне и уже вовсю готовиться к бракосочетанию, однако их свадьбу желает расстроить граф. Вельможа Альмавива давно положил глаз на невесту своего домоправителя несмотря на то, что сам уже давно женат.

Жених ставит на то, что вельможа уже давно отменил «право первой брачной ночи», однако Альмавива не собирается сдаваться. Он придумывает хитрый план: поддержать ключницу Марселину, что мечтает вынудить Фигаро жениться на ней после возвращения денежного долга, на суде. Однако и здесь ничего не выходит – женщина оказывается матерью главного героя.

И это далеко не единственные любовные треугольники, представленные в пьесе. Мы с волнением следим за судьбой пажа Керубино, влюбленного в графиню Розину, метаниями доктора Бартолло, который является отцом Фигаро, действиями других героев. В конце концов влюбленным удается одурачить наглого графа.

Больше всего, конечно, впечатлила игра актеров, настолько они оказались обаятельными. Фигаро вышел далеко не надменным, а наоборот – рассудительным, по-доброму шутливым. И Сюзанна не промах – она с легкостью ввязывается в авантюру, придуманную графиней, чтобы навсегда избавиться от неуместных ухаживаний дворянина.

Эффект «вау» вызвали несколько сцен. Для начала, конечно, хотелось бы упомянуть первый выход барышень в огромных платьях. По их подолам карабкались актеры, что не могло не вызвать смеха, а сами они представляли то Фемиду, то мнимый успех Альмавивы на суде.

Не без интереса наблюдала за развитием конфликта в комнате Розины – граф, попавшийся на удочку главного героя, устраивает нелепую сцену ревности, когда понимает, что его супруга кого-то прячет в уборной. Ситуация настолько доходит до абсурда, что одержимый подозрением дворянин стреляет из пушки прямо по двери.

Также в память врезался момент, когда Фигаро и Альмавива устроили ужин, зная о злоключениях друг друга. Распитие вина буквально превратилось в бои на воображаемых шпагах за право быть с невестой в первую брачную ночь.

К слову, посетить спектакль (если вы этого еще не сделали) можно еще в мае. Прилив позитивных эмоций гарантирую.


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Сегодня в 16:04, просмотров: 148, комментариев: 0
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