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Упал на льду – что делать? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Что делать, если вы упали зимой

Упал на льду – что делать? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: unsplash.com

Почти треть людей старше 65 лет и половина старше 80 лет, по крайней мере, один раз в год переносят падения. Каждый второй человек старше 85 лет после такого утрачивает способность к самостоятельному передвижению.

Чаще всего падения заканчиваются переломами шейки бедра, кистей рук, костей таза, позвонков, черепно-мозговыми травмами. Наиболее грозными и инвалидизирующими последствиями падений у пациентов этой категории являются травма головы с развитием кровоизлияния в мозг и перелом шейки бедра. В России смертность после перелома шейки бедра через год составляет около 25%.

Падения у людей старшего возраста происходят по нескольким причинам:

  • Мышечная слабость, когда «ноги не держат», а в руках нет силы, чтобы подняться или предотвратить падение.
  • Головокружение, нарушение походки и равновесия.
  • Остеопороз.
  • Изменение чувствительности нижних конечностей, онемение в ногах.
  • Прием некоторых лекарственных средств, особенно опасны снотворные, седативные препараты или большое количество лекарственных средств (прием 5 и более препаратов в сутки).
  • Снижение зрения и слуха.
  • Болевой синдром, боли в суставах и мышцах.
  • Нарушение памяти, снижение когнитивных функций. Пожилой человек может путать, забывать правила дорожного движения, быть невнимательным при передвижении по улице и дома.
  • Депрессия, снижение настроения, отсутствие желаний, потеря интереса к жизни, общению.
  • Не обустроенное бытовое пространство: отсутствие лифта, высокие пороги дома и в подъезде, неочищенный от снега и льда тротуар во дворе и так далее.

В случае падения не паникуйте. Такую рекомендацию дает главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Ольга Ткачева.

Что делать, если вы упали

На улице падения чаще происходят зимой на льду и других скользких поверхностях: тротуарах, мокрых дорожках. Это может случиться в общественном транспорте или при выходе из него. Если человек упал на оживленной улице, тогда есть шанс, что ему помогут или вызовут скорую при необходимости. Если падение происходит зимой на открытом пространстве без свидетелей, есть риск обморожения.

В случае падения оставайтесь спокойным и постарайтесь понять, получили ли вы травму. Не спеша повернитесь и попробуйте сесть. Медленные движения предотвратят головокружение. Осмотритесь и найдите ближайшую стабильную опору. Если можете, встаньте сначала на одно колено, потом на другое. Встаньте, опираясь на более сильную ногу. Если есть возможность, сядьте на ближайшую лавочку. Позовите на помощь. Если вокруг никого нет, позвоните родственникам или в службу спасения 112. Заведите привычку всегда носить мобильный телефон с собой. Запрограммируйте кнопки быстрого дозвона на телефоны близких людей, социального работника, службы спасения или «скорой помощи».

В случае травмы обязательно обратитесь к врачу. Если произошел перелом проксимального отдела бедра, необходима операция по замене сустава в первые 48 часов с момента установления диагноза.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 185, комментариев: 0
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