Почему в новых районах Сургута проблемы с общественным транспортом

Многие в Сургуте удивятся, но далеко не у каждого человека в городе есть машина, а также деньги на постоянное использование такси. Это значит, что для перемещений используется общественный транспорт. Правда, как выясняется, в некоторых новых районах с этим большие проблемы – муниципальные автобусы до туда еще не «доехали», а маршрутки, которые доехали, представляют жуткое зрелище. Как это происходит и почему – в свежем выпуске «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Д.Щ.: Это «О чем говорят». В первой части мы поговорили про то, насколько город управляется своим муниципальным имуществом и про коллизию того, стоит ли продавать Агентство воздушных сообщений, чтобы отремонтировать офис администрации на Маяковского, 15 или не стоит... Так что посмотрите, если вас эта тема интересует. Сейчас про общественный транспорт.

Ко мне обратились читатели. Предложили обсудить такой любопытный аспект жизни в Сургуте, что те, кто живут в новых микрорайонах, испытывают некоторые проблемы, потому что, во-первых, не у всех есть машины, а людям как-то надо добираться из точки А в точку Б, а те, у кого нет машины, и те, кто недостаточно обеспечен, чтобы кататься на такси по любому поводу вообще, сталкиваются с тем, что уехать из какого-нибудь нового микрорайона в город становится проблематично. Город еще туда своих автобусов не запустил, поэтому этот рынок осваивают частники, в частности, это маршуртчики. Причем маршрутчики, которые катаются иногда на таких аппаратах, что людям элементарно страшно находиться внутри этого, то есть, во-первых, очень много людей туда набивается, во-вторых, машины управляются соответствующим образом и, так сказать, находятся в техническом состоянии далеко не самом лучшем. И люди задают вопрос: доколе подобное можно терпеть, почему город не обеспечивает тех, кто не автомобилист, возможностью жить в новом районе и быть связанным с городом транспортно и чувствовать себя свободно? Вот, давай это и обсудим: как же так получилось?

Т.С.: Вот смотри: урбанисты и специалисты в сфере градостроения давно выявили одну отличительную важную черту российской градостроительной политики от мировой, от нормальной. Да? Которая выражается в том, что в России экстенсивно-экспансионистский подход к освоению новых территорий... Я имею в данном случае территории жилые, городские, в частности, не какие-то иные...

В мире же используется комплексный подход. В частности, в чем разница? Выражается эта разница в том, что в России, не закончив обустройство уже сложившихся территорий, микрорайонов, районов, каких-то городских земель, любых, где живут люди, обитают, жадно берутся за освоение новых территорий. Сургут, кстати говоря, за последние 20-25 лет, нет, даже 30 лет, Новейшая история, демонстрируют ровно этот подход очень наглядно. Вот вспомним, чем ознаменовались конец 80-х — начало 90-х годов? Город был, наконец-то, из разрозненных ведомственных поселков объединен в цельное городское пространство. Это был, в общем-то, такой прорыв градостроительный, после многих 20-и-30-и лет существования современного Сургута властям удалось, все-таки, создать такой Генеральный план, который сделал Сургут городом, а не набором разных микрорайонов между которыми тайга.

Но после этого, как город стал городом, мы наблюдаем новую политику. То есть, скажем так, город разросся, он увеличился численно, он увеличился территориально. Очень здорово! Но вот подход экспансионистский... Мы будем строить новые микрорайоны, мы будем много переселять туда людей. А что со старыми у нас микрорайонами? Все ли в порядке там с социальной, дорожной инфраструктурой, с магазинами и так далее. Они абсолютно комфортны для проживания? Или по ним есть еще вопросы? И это нас отличает от современного мирового урбанистического, градостроительного подхода. Вот мы видим: строятся большие новые микрорайоны, а туда забыли провести, чего уж про такие мелочи, как газ...

Д.Щ.: Ну газ как бы не везде...

Т.С.: Да. Никто и не думает. Но, кстати говоря, вчерашняя трагедия в Нижневартовске, в том числе, о чем нам говорит? Она говорит о том, что место, где живут люди, не обустроено до конца теми современными благами цивилизации, которые А: потому что, вообще-то, нам доступны, потому что мы газ производим и транспортируем, как регион, и у нас есть крупные операторы в этой сфере, Б: а дальше-то развитие территории идет... А здесь-то как? Вот люди и ставят баллоны. Мне, вообще, представляется очень странным, что в современном жилье, чуть ли уже не к середине 21-го века подбираемся, а в жилье устанавливается пропановый кислородный баллон....

Д.Щ.: Да, да.

Т.С.: Немножко, правда, это не коррелируется с представлениями современного человека об элементарном не то, чтобы комфорте, а даже о безопасности жизни. Так вот мы наблюдаем то же самое: построили микрорайон, а через полгода там будут автобусы, безусловно... Там, по-моему, муниципальная программа общественной транспортной сети... Она туда придет.

Д.Щ.: Надо сказать, что муниципальные маршруты не менялись десятилетиями. И вот именно сейчас администрация, насколько, по крайней мере, заявляли ее представители, именно сейчас готова новая маршрутная сеть, ее просто не внедряют по той причине, что это не рекомендуется делать в холодное время года, когда люди... То есть люди просто потеряются. Они не смогут. Им будет тяжело ориентироваться в новых автобусах и в этих переменах в движении. Поэтому все это дело перенесено на май. Надо полагать, что в мае случится нечто, что свяжет, все-таки, людей с городом лучшим образом. Но пока все обстоит ровно так, как обстоит..

Т.С.: Ну несколько экзотично выглядит эта причина... Ну допустим, ладно, ОК, хорошо. Хотя, я бы тогда, если нельзя новую маршрутную сеть запустить сейчас, я бы на месте муниципалитета ввел бы какую-нибудь разъяснительную работу, пропаганду.

Д.Щ.: Да, этим стоит заниматься уже сейчас.

Т.С.: Вот. Хорошо, слава богу! Кстати, в плане транспортной логистики, да и того же изменения к комплексному подходу в стройке, местная власть делает интересные шаги, и это обращает на себя внимание. Нам остается ждать, когда мы будем осязать первые результаты этой политики. Но, в общем-то, обеспечить новый жилищный комплекс, новый микрорайон, новую территорию, где 10 лет назад были болота, а сегодня живет 10 тысяч человек, можно и нужно, сразу учитывая все потребности жителей. Это, по-моему, совершенно очевидные вещи.

Это, скажем так, одна из претензий к квалификации ответственных чиновников, а, может быть, не только чиновников, специалистов частных компаний, которые занимаются своими территориями, строительными, компаниями поставщиков. А как это, вообще, возможно выделить земельный участок, разрешить там строительство, не подумав о том, как вывозится мусор, как там ездят автобусы, рейсовые, какие, с какой периодичностью, когда они там будут... Там садики, школы, количество торговых точек тех же.

У меня такое ощущение, что просто выделяется земля, отдается наводка девелоперу, застройщику, картинки все выглядят красиво, но восприятие проекта ограничивается только этими строениями и этими очевидными нормами... Сколько-то там их застройки на метр. На человека, на белочку, на котика, на песика и так далее. Все. Но тот же самый комплексный подход, о котором я говорю, по которому происходит освоение новых территорий в мире, он же предполагает... Ну наши там сейчас будут удивляться...

Первое, с чего начинается, это строительство дороги к месту не будущей стройки, а к месту будущего проживания людей. То есть строится дорожная сеть, тротуарная сеть таким образом, что ты уже попадаешь в будущий вход своего дома, частного дома или многоквартирного. Каждая дорожка уже отводится прямо к будущему входу в твое жилище. Это вот так делается. Безусловно, параллельно с этим, подводятся все необходимые инженерные сети. То есть перед строительством существуют канализация, водопровод, газ, если необходимо, оптоволокно... И... Вишенка на торте: обязательно где-нибудь будет уже автобусная остановка. И с какого-то этапа, когда еще этот объект не введен в эксплуатацию, туда приезжает общественный транспорт, потому что людям надо приехать, посмотреть на место, в которое они инвестировали свои деньги, где они будут жить, понять, что, вообще, это такое.

Это совершенно нормальные вещи. Я думаю, если бы наш муниципалитет на стадии разработки новых земельных участков, в том числе, кстати говоря, в рамках комплексного развития территории, в обязательном порядке решал на одном из первых мест, не знаю, в техзаданиях это выписывается, когда частный застройщик муниципалитету не пишет техзадания, но муниципалитет может выставлять какие-то свои встречные требования, и обеспечения транспортной системой, логистикой должно быть проработано. За это должен отвечать транспортный отдел городской администрации, они должны знать, как завести туда новые маршруты, с какой периодичностью. По-моему, такая очевидная вещь. Посмотрим. Если город наконец запускает с весны совершенно новую, отвечающую современным требованиям сеть общественного транспорта, тогда честь и хвала. Прекрасно. Но пока-то люди ездят в маршрутках.

Д.Щ.: Да. Что ж, посмотрим. У нас реформа общественного транспорта в Сургуте— это одна из тех тем, которые нас интересуют на постоянной основе. Поэтому мы, конечно, еще про это будем рассказывать. Возможно, будем рассказывать людям о том, как вообще будет выглядеть эта новая маршрутная сеть и как и на каком автобусе можно будет уехать. Будем завершать на этой неделе. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, читайте наш Telegram-канал, читайте нас на siapress.ru. И до новых встреч! Через неделю снова увидимся!

Т.С.: Спасибо всем! Пока!