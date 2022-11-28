В России наступает эра «бдительных граждан»

В Сургуте случился небольшой локальный скандал – активная родительская общественность выступила против участия зубастых кукол Хагги-Вагги и Кисси-Мисси в цирковой программе. Запрос бдительных граждан был удовлетворен, а инфоповод дошел даже до блогера Ильи Варламова, который заявил, что убогая городская среда разрушает детскую психику куда сильнее, чем какие-то плюшевые монстры. У ведущих проекта «О чем говорят» Дмитрия Щеглова и Тараса Самборского – своя версия и взгляд на происходящее.

Д.Щ.: Это «О чем говорят». Мы продолжаем. Вторая часть. В первой поговорили о том, как не очень хорошо платят налоги сургутяне и почему, как. Сейчас поговорим про то, как бдительная общественность получает второе дыхание, наверное, в нашей стране. Вот у нас тут случился локальный эксцесс. Был цирк, в цирке должны были выступать куклы. Родители знают, кто такие Хагги-Вагги и Кисси-Мисси, такие разноцветные монстрики с разноцветными зубами. Вроде как детям нравится. Но бдительная общественность выступила против, какие-то общественники написали, что эти куклы разрушают детскую психику. Даже целый Варламов вспомнил про Сургут и его поросячьи заборчики и сказал, что психику разрушают не куклы с зубами, а жуткая городская среда и весь этот антураж, в котором сургутяне пребывают постоянно. Давай проговорим эту тему тоже быстренько. Зачем люди занимаются всеми этими вещами? И насколько нам ждать этого усиления бдительного общественного контроля над всем? Потому что у нас сейчас такое время, когда нужно искать все не хорошее. И люди будут этим с удовольствием заниматься, наверное.

Т.С.: Сегодня время ханжества и глупости. Поэтому на подобную ерунду надо соответствующим образом смотреть и так ее воспринимать, наверное. Вообще, доносительство в крови очень многих людей. А когда наступает эпоха ханжества, доносительство превращается в форму инициализации и самореализации этих людей, потому что никаким иным способом проявить себя в общественном месте они не могут. Для этого они не обладают ни социальной ответственностью, ни интеллектом, ни остальными элементарными качествами, которые характеризуют любого, более-менее приличного человека, несущего бремя какой-то социальной, гуманитарной нагрузки. Вот и все.

Люди, которые не хотят думать о воспитании детей. У многих таких доносчиков нет детей, нет семей, их представление о том, кто они в обществе, очень примитивное. То есть это люди, которые сидят перед телевизором, что-то там бубнят, имитируя такой заочный диалог с героями телеэкрана. И вот вдруг появляется возможность совершенно безответственно, безнаказанно, безнаказанно не в смысле там какого-то наказания ощутимого, а наказания со стороны человеческой совести, делать подобные вещи. Это надо воспринимать исключительно подобным образом. Гражданскую позицию по какому-либо стоящему поводу они проявить не могут, потому что, повторюсь, не интеллектуальны, не социально ничего из себя не представляют. А вот эта вот возможность поднять руку и сказать, что вот я здесь, посмотрите, обратите на меня внимание.

И они еще получают, видимо, какое-то такое импульсное самоудовлетворение, мозг какие-то рецепторы возбуждает, и это приводит их в подобное движения. Но я бы не стал, вообще, удивляться этим вещам, когда кто-то пишет эти доносы на кукол. Я названия этих кукол вообще не знаю, честно говоря. Что цирк далек от меня абсолютно, как искусство, что эти куклы с рогами-зубами. Ну есть и есть. Ради бога.

Но мы наблюдаем вокруг нас, вообще, фантасмагорию: сейчас, по большому-то счету, для таких злобных наблюдателей, типа нас с тобой, время-то интересное, об этом можно писать, это можно как-то раскладывать с помощью скальпеля и пинцетов на трепанационном столе и делать какие-то исследования. Поэтому предлагаю получать от этого шоу удовольствие.

Понятно, что все это шуточки. А если серьезно, то самый главный ущерб психике, интеллектуальному и социальному развитию детей наносит как раз ханжество, не всевозможные формы культуры, которые многим непонятны, вообще, большинству населения на планете культура не подвластна, люди ведь не читают такое обилие книг, которое издано за жизнь человечества, они ограничивают свои культурные запросы очень примитивным стандартизированным наборчиком. И ничего ты с этим не поделаешь, к сожалению. Вот оно так и есть.

Но для того, чтобы любая нация, да и вообще, человеческая популяция воспроизводила качественных потомков, качественное население, со стороны государства не должно быть потворства подобному ханжеству. Это такая тонкая грань. К сожалению, сегодня наше государство любит заигрывать с проводниками этой ханжеской модели социального взаимодействия в обществе. Ну потому что у нас сегодня охранная культура, охранная политика, очень крайне такая консервативная. Но ничего удивительного. Никто не будет выяснять, что такое кукла со страшными клыками, лучше написать на нее донос, похайпить эту тему, в 90 процентах случаев просто забыть, ну в оставшихся 10-и, вероятно, какое-то дальнейшее администрирование темы, перевод ее в какое-то правовое поле, принятие запретительных актов. Ну мы это все наблюдаем. Что тут обсуждать?

Д.Щ.: Ну да. Когда все запрещается, запрещается, государство занимается только запретами, то приятно влиться.

Т.С.: Но государству не надо быть справедливым. Государство не занимается только запретами. Но налицо широкомасштабная запретительная политика. Вот в рамках этой большой, широкой политики существуют некие окна, о них мы с тобой много говорим, которые проталкивают, все-таки, в общество образцы качественной культуры, той культуры, которая общество возвышает и развивает, а не заставляет смотреть назад и не примитизирует. Подобное доносительство часто помогает государству в его запретительной политике. Это ясно. Потому что не надо содержать какой-нибудь Роскомнадзор 2, который всем этим занимается. Бдительные граждане сами за тебя сделают всю работу.

Но, повторюсь, к счастью, на сегодняшний день не в 100% случаях мы имеем дело с безусловной реакцией государства на подобные доносы. Но, опять-таки, речь идет о куклах каких-то в безобидном цирке. А вот, если бы условно цирк Юрия Никулина чего-нибудь такое выдал на своей арене, то тут, я думаю, реакция на подобный донос была бы более содержательная, более последовательная. Вот в этом есть опасность, конечно же. Вот в этом есть опасность. Но на данный момент дискуссии на тему культуры допустимы, значит будем выполнять просветительскую работу и объяснять, что куклы с клыками, бегающие по арене цирка, - это не самая большая проблема в воспитании подрастающего поколения.

Д.Щ.: Да. Пока дискуссии в культуре допустимы. Слава Богу! Что ж, ладно, давайте будем завершать на этой неделе наш разговор. Подписывайтесь на наш Ютуб-канал, читайте нас на siapress.ru. Через неделю снова поговорим о чем-нибудь интересном.

Т.С.: Всем спасибо, друзья! Всем пока!