Что делать, если отопительный сезон уже идет, а в вашей квартире все еще холодно

В Сургуте начался очередной отопительный сезон, город получил паспорт готовности за полтора месяца до крайнего срока. Как проходила подготовка, стоит ли ожидать крупных порывов труб, которые запомнились нам по прошлому сезону, и что делать, если тепло в ваши батареи так и не пришло – в материале «НГ».

Все работы, которые городская власть, СГМУП «Городские тепловые сети» и контролирующие ведомства должны были провести в рамках подготовки к очередному отопительному сезону, завершены. Их материальная составляющая, то есть непосредственно ремонт и промывка теплосетей, закончились еще в конце августа, так как требовалась готовность к запуску отопления в детских садах, школах и больницах с первых дней августа. Далее в течение сентября проходили многочисленные итоговые проверки и отладки. Крайним сроком получения городом паспорта готовности к отопительному сезону было 15 ноября, по факту документ поступил в администрацию 26 сентября.

Если вы увидите в городе продолжение каких-то ремонтных работ с трубами – это не теплосети, а системы водоснабжения и водоотведения. Согласно регламентам, их приведение в порядок может продолжаться до 31 октября.

В ходе прошедшей кампании по подготовке к отопительному сезону под капитальный ремонт и техническое перевооружение попали чуть более 7 км теплосетей, 2,6 км сетей водоснабжения и 1 км сетей водоотведения (то есть канализаций), рассказывает заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Александр Недашковский. Этот план выполнен почти на 90 процентов – опять же, так как «Горводоканал» выполняет свои ремонтные работы в другие сроки. Так или иначе, никаких отклонений по ведению этих работ нет.

Все мероприятия по подготовке к отопительному сезону обходятся в 350 млн рублей, из них 330 млн – это собственные средства двух СГМУПов, остальное – субсидии из окружного и городского бюджетов.

Важный пункт подготовки к зиме – формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов на случай отказов на сетях, а также подготовка персонала, который будет устранять разнообразные проблемы. На эти цели в нынешнем году было выделено 18,5 млн рублей. «На страже нашего комфорта будут стоять 47 бригад аварийно-восстановительного ремонта. Они полностью укомплектованы расходными материалами, инструментами, техникой, персоналом, – рассказывает Александр Недашковский. – Чтобы специалисты этих бригад не теряли профессионализм вне отопительного сезона, они постоянно проходят курсы повышения квалификации и тренировки внештатных ситуаций. Таковых было запланировано 305, из них более 200 уже прошли». Город также обеспечил все объекты инженерной инфраструктуры резервными источниками электроснабжения.

Важный и практический вопрос, который волнует всех сургутян – не повторятся ли громкие случаи порыва труб, которые прогремели на весь город в прошлом сезоне? С бурными потоками воды, выливающимися на улицы, и потом превращающимися в лед, умножая неудобства жителей.

Тут надо сказать, что в среде обывателей эти ситуации назывались «авариями», но чисто с формальной точки зрения специалисты-коммунальщики квалифицировали их как «функциональные отказы». То, что в системе ЖКХ называется «аварией» – это событие куда более страшное, чем порыв трубы, пусть даже и довольно эффектный визуально.

«Действительно, в прошлом отопительном сезоне было три громких инцидента, два из них на теплосетях и один – на системе централизованного водоснабжения. По их итогам были проведены расследованы и сделаны выводы, теперь эти объекты, как и все прочие в городе, прошли подготовку к новому отопительному сезону, – объясняет Александр Недашковский. – То есть мы делаем все, чтобы минимизировать вероятность таких событий, именно в ходе летней кампании.

Но сказать, что такие случаи не повторятся, я не могу. Потому что мы имеем дело со сложной инженерной инфраструктурой, трубопроводами, техническими устройствами, которые, как мы знаем, дают сбои. Про те три инцидента горожане узнали только потому, что вода обильно выливалась на улицы. А на самом деле в течение отопительного сезона происходят сотни функциональных отказов, которые остаются незаметными для широкой публики. Бригады аварийно-восстановительного ремонта в сутки устраняют более десяти отказов. Мы проводим большую работу по подготовке к отопительному сезону именно для того, чтобы не было крупных инцидентов».

Некоторые сургутяне жалуются на то, что после проведения ремонта теплосетей, который неизбежно связан с рытьем земли, не восстановлены тротуары – например, на улице Киртбая. На самом деле никто не может просто перекопать место, где ходят горожане, и потом уйти, объясняют представители администрации. Если восстановление благоустройства еще не сделано – значит, оно стоит в очереди и скоро его завершат. Нужно немного подождать.

В администрацию города также поступают жалобы на то, что в некоторых квартирах (например, на Тюменском тракте или улице Усольцева) тепло все еще не пришло в батареи. Вообще-то это уже должно было случиться – согласно действующему регламенту, отопительный сезон для объектов социальной инфраструктуры начался 5 сентября, а для жилого фонда – 12 сентября. Однако есть нюанс – из-за сложности технической и инженерной инфраструктуры, которая должна подать тепло во все здания города, правила предусматривают пять рабочих дней на первичную отладку оборудования и затем еще максимум пять рабочих дней – на окончательную регулировку. В этот период часть домов действительно может не получать тепло. Но только часть, и самое позднее – до 23 сентября.

То есть если в вашей квартире все еще холодно – значит, что-то случилось на «низовом» уровне, то есть сетях и технике дома. В этом случае нужно выполнить несколько действий. Во-первых, выяснить, какая у вас управляющая компания – у каждого дома есть информационные стенды по этому поводу с обязательным указанием телефона диспетчерской службы. Во-вторых, нужно позвонить в эту службу и сделать заявку на устранение проблемы с теплом. В-третьих, если первые два пункта не привели к решению вопроса, обратиться в вышестоящие структуры.

Для этого существует служба жилищного надзора – именно она проверяет качество оказания услуг управляющими компаниями, и туда можно пожаловаться на отсутствие тепла. Также можно позвонить в контрольное управление администрации города – оно сможет вмешаться в ситуацию в том случае, если в мерзнущем доме есть принадлежащие муниципалитету квартиры. Но Александр Недашковский рекомендует обращаться в отдел по работе с населением департамента городского хозяйства – там специалисты точно знают, как отработать вопрос с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Их телефоны: 52-44-24, 52-44-03 и 52-45-27.

И последний важный пункт – повышение тарифов. Тут надо помнить, что решение о росте цен на услуги ЖКХ принимается на уровне правительства России и спускается в ответственные структуры субъектов федерации. В Югре это «Региональная служба по тарифам». Как правило, коммуналка планово растет в цене 1 июля. В этом году это случилось – тариф на тепло вырос на 3,4 процента, на воду – от 3,4 до 6,1 процента, на водоотведение – на 2,2 процента, а на электричество – на 3,3 процента. В среднем получился рост на 4 процента. То есть средняя сургутская семья (три человека, живущие на площади 54 квадратных метра) стала платить за ЖКУ в месяц на 252 рубля больше.

Недавно прошла информация о том, что правительство России перенесет очередную индексацию с июля 2023 года на декабрь 2022, но якобы эти тарифы будут заморожены вплоть до 1 июля 2024 года. Возможно, так оно и случится, но в администрации Сургута это пока не могут комментировать, так как соответствующие документы от «Региональной службы по тарифам» Югры в город пока не поступали. Как только (и если) это случится – представители муниципальной власти обещают максимально быстро рассказать жителям о грядущих переменах в плате за ЖКУ. «Как показывает практика, рост тарифов у нас обычно не превышает 4 процентов», – отметил Александр Недашковский.

При поддержке администрации Сургута