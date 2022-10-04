Как сделать бронирование работника, пребывающего в запасе и для кого работает персональная отсрочка

«Могу ли я сделать бронь своего сотрудника, пребывающего в запасе, если его должность связана с IT-сферой?», – спрашивает югорчанин Олег Науменко.

Отвечают эксперты Объясняем.РФ:

Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится организациями, в которых они работают, на основании перечня должностей и профессий. Этот перечень утверждается Межведомственной комиссией по бронированию и ежегодно уточняется.

В соответствии с перечнем:

организация имеет право забронировать своих работников в возрасте начиная с 27 лет, по соответствующим должностям и профессиям, которые имеют существенное значение для обеспечения выполнения установленных мобилизационных заданий.

Бронирование также проводится организациями, осуществляющими иную деятельность в интересах обороны государства и жизнедеятельности населения в военное время, а также организациями, ведущими подготовку граждан по военно-учетным специальностям.

О порядке бронирования

Организация оформляет на таких работников удостоверение о праве на отсрочку и направляет его на подпись в военный комиссариат. Военный комиссар на основании имеющихся у него сведений об организациях, имеющих мобилизационные задания* или осуществляющих вышеуказанные виды деятельности (предоставляются территориальными комиссиями, муниципальными комиссиями), подписывает удостоверение и возвращает его в организацию. Военным комиссариатом проводится работа по снятию сотрудника с общего воинского учëта и его постановке на специальный воинский учëт. Удостоверение хранится в организации как бланк строгого учëта и выдаётся забронированному работнику при объявлении мобилизации.

Аналогичная работа в отношении своих работников проводится в федеральных органах исполнительной власти (через мобилизационные органы), органах исполнительной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления (через территориальные и муниципальные комиссии) во взаимодействии с военными комиссариатами.

О персональной отсрочке

В исключительных случаях проводится бронирование граждан, должности и профессии которых не входят в утвержденный перечень.

Такая работа проводится в отношении руководителей и специалистов:

органов исполнительной власти; органов местного самоуправления; организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции.

Решение о предоставлении персональных отсрочек гражданам принимается Межведомственной комиссией по бронированию на основании предложений:

федеральных органов исполнительной власти — в части работников своих центральных аппаратов и территориальных органов, а также работников подведомственных организаций;

территориальных комиссий — в части работников органов исполнительной власти субъектов РФ и подведомственных им организаций, а также органов местного самоуправления.

Постановления Межведомственной комиссии с решениями о предоставлении персональных отсрочек направляются в органы, представившие предложения о персональном бронировании, для последующего доведения органам и организациям, в которых работают граждане, для проведения дальнейшей работы в части воинского учёта и оформления удостоверения о бронировании.

Отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок в том же порядке.