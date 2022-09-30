Подборка грустных шуток и мемов рунета на тему происходящего в России

Россия переживает довольно сложный период. Но даже в этой ситуации наши соотечественники продолжают шутить, хоть юмор этот — горький, печальный, черный — как и наше время. СИА-ПРЕСС предлагает немного отвлечься и взглянуть на происходящее через призму классического российского интернет-юмора, всегда остро реагирующего на происходящие события.
Думскроллинг — одно из важнейших явлений последних недель, охвативших умы десятков миллионов человек
В будущее сейчас смотреть можно только с тревогой, а планировать его вообще невозможно
Новая волна миграции породила соответствующие грустные шутки
Одно из ключевых направлений — Грузия. Народ уже представляет себе столкновение двух «волн»
Хотя на границе между Россией и Грузией происходит кромешный ад, граничащий с гуманитарной катастрофой, люди находят в себе силы найти юмористический компонент даже в этом
Кто бы знал, что присказка из нашего детства окажется столь актуальной сейчас, когда уже более 100 тысяч россиян за считанные дни выехали в Казахстан
Когда-то в России шутили про сложные среднеазиатские имена, пришло время возвращать долги
Отдельная тема — попытка IT-специалистов избежать частичной мобилизации
Получится не у всех
Огромное количество шуток и мемов касается общих обстоятельств нашей жизни, которые становятся только хуже и сложнее
Отсылка к временам и произведениям Ремарка — классика современности
«Привет, это Пандора. Добро пожаловать в мое новое анбоксинг-видео»