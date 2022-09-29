Можно ли в рамках нынешней мобилизации попасть на альтернативную гражданскую службу

Объявленная 21 сентября частичная мобилизация предполагает, что на военную службу отправятся 300 тысяч россиян. Сейчас многие задаются вопросом – а что если повестку получит человек, который не хочет брать оружие в руки по религиозным и этическим убеждениям? Для этого нужно поговорить о таком явлении, как альтернативная гражданская служба (АГС) в вооруженных силах, и насколько она применима к нынешней ситуации.

1. Что такое «альтернативная гражданская служба»?

По сути, АГС – это замена непосредственно службы с оружием в руках на гражданскую работу в военных ведомствах либо просто государственных структурах. Проходящие альтернативную службу трудятся санитарами, юристами, библиотекарями, строителями (всего 120 специальностей) – в общем, почти кем угодно в соответствии с базовыми навыками, но в боевых действиях и всем, что с ними связано, не участвуют.

Вообще в нашей стране еще с XVIII века так или иначе учитывались религиозные убеждения, которые не позволяли людям брать в руки оружие, а первый полноценный закон «Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям», как ни странно, был принят в Советской России в 1919 году. Правда, в 1939 году, когда стало понятно, что участие в большой войне – вопрос времени, эти нормы благополучно отменили, и вернули только в 1993 году.

2. Кто имеет право заменить воинскую службу на АГС?

Чисто технически – обладатели религиозных или философски-этических убеждений, которые не позволяют брать в руки оружие и участвовать в убийстве других людей, а также представители коренных малочисленных народов, занимающихся традиционными видами хозяйства. Но по большому счету – кто угодно, если он сможет непротиворечиво объяснить, почему он хочет на альтернативную службу. Проблема будет в том случае, если вы на комиссии будете рассказывать о своем глубоком пацифизме, но выяснится, что вы состоите в военно-патриотическом клубе. Но в целом справку о религиозности или нежелании браться за автомат предъявлять не надо – если у вас есть это убеждение, его нужно просто заявить.

3. Как заявиться на АГС?

Если не касаться мобилизации (об этом позже), то заявку на альтернативную гражданскую службу нужно подавать человеку, который точно понимает, что он подпадает под регулярный призыв. Но сделать это нужно за полгода до – то есть для осеннего призыва 2022 года, который начнется 1 октября, следовало написать заявление в военкомат до 1 апреля. В этом документе нужно описать свою биографию и обосновать желание отдавать долг родине не классическим способом, а альтернативным. Затем последует вызов в военкомат и заседание комиссии, где нужно будет вновь о себе рассказать и мотивировать желание попасть на АГС. Если все в порядке – документы уходят в Минтруд, который определяет место прохождения службы и специальность.

4. Что нужно будет делать на альтернативной службе?

Работать. Вас направят на определенную ставку в государственное учреждение, возможно, в другом регионе (но только если смогут дать бесплатное общежитие), будете исполнять свои трудовые обязанности и получать зарплату. Если это будет гражданская работа в военных ведомствах – то 18 месяцев, если просто в государственных – 21 месяц. Правда, с отпусками, больничными и всеми привилегиями, которые имеют россияне по Трудовому кодексу.

Нюанс только в том, что в течение срока службы вы не будете иметь права на расторжение трудового разговора, не сможете официально подрабатывать, а также участвовать во всяких забастовках.

5. Можно ли пойти на АГС во время нынешней мобилизации?

Это вопрос неоднозначный. Например, официальный портал «Объясняем.рф» утверждает, что нет. Но специализирующиеся на военном праве юристы считают иначе. Комплекс причин следующий: с одной стороны, Конституция РФ (документ прямого действия) своей статьей 59 ч.3 дает гражданину право на альтернативную службу, но в профильном законе 113-ФЗ нет четкого указания на то, как это должно происходить во время мобилизации и военного положения. Тут возникает дыра в законодательстве, которую военкомы предпочтут толковать в свою сторону и не отправлять людей на АГС.

Но есть определение Конституционного Суда РФ №63-О от 22 мая 1996 года, где сказано: «право граждан на замену военной службы альтернативной гражданской службой должно обеспечиваться независимо от того, принят или не принят соответствующий федеральный закон». То есть и Конституция, и Конституционный Суд четко утверждают – человек имеет право на АГС, а то, что у власти на это не хватает федеральных законов – проблемы власти (главное теперь – ее саму в этом убедить).

Так или иначе, четкого механизма того, как попасть на АГС в рамках текущей мобилизации, нет. Поэтому практика будет делаться на ходу. Если вам уже пришла повестка, а вам претит как участие в боевых действиях, так и перспектива уклонения от призыва – нужно, согласно основному закону об альтернативной службе, написать заявление на имя военного комиссара и ожидать назначения призывной комиссии. Там нужно будет обосновать причины отказа от мобилизации и желание отдать долг родине именно в формате АГС. И, разумеется, на этом же основании отказываться от подписания основного контракта, который подразумевает отправку вас на сборы и последующие боевые действия. Если вы его подпишете и потом откажетесь брать в руки оружие – наступит серьезная уголовная ответственность.

Повторимся – четкой правовой практики по этому поводу пока нет. Но шансы и предпосылки на ее формирование имеются, поэтому, если вы встанете именно на эту тропу, нужно быть готовым пробивать путь для других, в том числе, через суд.