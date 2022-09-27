Разобрали несколько способов сэкономить при покупке авиабилетов

«Что делать, чтобы покупать авиабилеты дешевле?» — Спрашивает сургутянка Анастасия Матвеева.
О способах когда покупать билеты, чтобы сэкономить, какую выбрать дату вылета и как правильно искать авиабилеты — рассказали в телеграм-канале Travel Touch.
Покупать билеты с понедельника на вторник
Один из способов экономии на авиабилетах — купить их в ночь с понедельника на вторник. Покупка обойдется вам дешевле из-за того, что новые билеты появляются именно в это время.
Выбирайте рейсы с вылетом в середине недели
Авиабилеты по выгодной цене продают в будние дни: вторник, среду и четверг. Самые дорогие рейсы— в выходные и праздники.
Вылетайте вечером или ночью
Авиабилеты с вылетом вечером или ночью стоят дешевле, чем утром или днем. В этом случае надо учитывать дополнительные расходы на такси, другие виды транспорта могут быть не доступны.
Ищите билеты инкогнито
Сайты и билетами запоминают ваши поиски и будут выдавать совсем другие цены, если вы не сохраняете анонимность. Чтобы обойти такие уловки, почистите кэш и файлы куки в браузере, но лучше воспользуйтесь анонимайзером и приступите к поиску инкогнито.
Не привязывайтесь к месту
К примеру: В Европе чем больше аэропорт, тем больше денег он берет за обслуживание самолета. Выбирайте маленькие аэропорты в нестоличных городах. Прилетать в голландский городок Эйндховен обычно выгоднее, чем в Амстердам.
Воспользуйтесь ошибкой
Чаще всего ошибочные тарифы можно обнаружить на сайтах-агрегаторах, иногда они попадаются и на сайтах авиакомпаний. На сайтах авиакомпаний покупать билеты предпочтительнее, так как меньше вероятность отмены.
Покупайте билеты в обе стороны
Приобретите авиабилеты сразу в обе стороны одной авиакомпанией. Билет в одну сторону может стоить дороже, чем туда-обратно. Обратный билет можно не использовать.