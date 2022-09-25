Какие последствия могут быть у ставшего знаменитым поста Аллы Пугачевой

До недавнего времени одной из главных новостей в России стал пост Аллы Пугачевой, в котором она попросила объявить себя иностранным агентом вслед за ее мужем Максимом Галкиным. Почему это важно, и какие последствия могут быть у этого высказывания, обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», также на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья, как всегда!

Д.Щ.:Поговорим про одно, видимо, из важнейших событий, которое у нас было на этой неделе — это заявление Аллы Борисовны Пугачевой, вот ее мужа Максима Галкина признали иностранным агентом, она выступила открыто к Минюсту с тем, чтобы ее тоже признали иноагентом и так далее. Собралось, как я думаю, вы все это читали, поэтому повторяться не будем, реакция была там красочная, по 700 тысяч лайков за первые полтора суток этого ее поста, очень многие и с поддержкой реагировали и с критикой реагировали. Тот же Тимати, например, сказал, что она там не дополучил какую-то госнаграду, поэтому так вот типа мстит. Что это было? Что это значит для нашей страны, для нашей культуры и общества? Как нам оценить это событие? И является ли это событием с точки зрения, что будут у него последствия или нет?

Т.С.:Это значит очень многое. Это значит, что в нашем общественном, не просто в культурном пространстве этот незыблемый многолетний авторитет, известный под именем Алла Пугачева, есть, и он, по-прежнему, служит для миллионов людей ориентиром в нашей непростой жизни. На самом деле Пугачеву все годы ее творчества, а годов этих множество — более 50-ти лет, и все эти годы она держит русскую сцену, на самом деле, это абсолютный уникум, она держит ее не попсой, не тем, как этот вот Тимати вякнул, не госнаградой... У Пугачевой эти госнаграды, во-первых, достаются заслуженно, во-вторых, если бы их не было, что, Пугачева как-то бы меньше стоила бы для своих поклонников и для общества в целом? Нет. Ее травили все эти годы. И там такая вот просто слоновья толстая непробиваемая кожа. И она прекрасно понимала, что ее ждет и после этого заявления.

Я бы вообще не стал тратить время на обсуждение того, как всевозможные Тимати сейчас будут с удовольствием использовать возможность хоть таким образом попасть в шлейф пугачевского заявления, поймать хоть какие-то там атомы ее духа, зацепиться за это и на этом напомнить, что они где-то тут, еще под ногами болтаются. Но даже если не обсуждать само заявление Пугачевой, а поговорить о том, что это было.

Ведь нормальным людям совершенно понятно, что она поступила, как настоящая нормальная, здоровая, русская женщина, которая вступилась за своего мужа, которая хочет счастья личного и счастья своей Родине, и, мне кажется, в ее позиции, которую она совсем аккуратно сформулировала своим заявлением, ничего другого не просматривается, это да, безусловно, нынешнему политическому и медийному мейнстриму это вызов и капитальный вызов, и многие пропагандисты, если не все, они очень растеряны, они не понимают, как на это реагировать, поэтому мы сейчас видим такую реакцию, достаточно тявкающую.

Эти Тимати, эти всякие микропатриотики, которые пытаются тоже как-то влезть на эту трибуну. Но Пугачева — это женщина из русских селений, это женщина, образ которой был не создан, а воспет Некрасовым, потому что образ этот вечный. Вообще Россия достаточно матриархальная страна. Вот есть хоть какое-то подобие этих строчек: «в горящую избу войдет», «коня на скаку остановит»..? Есть ли про мужиков в литературе русской, во всей нашей литературе нормальный образ какого-то героя? Но только я сразу предупреждаю, вперед не забегая, Теркина мы не берем, это вообще отдельная история и отдельная специфика героя... Но нет. Но нет. У нас все мужики ревут, плачут, спиваются, рефлексируют, стонут. И вот только, если им повезет, какая-нибудь баба крепкой своей рукою вытаскивает их этого вечного оцепенения и собою прикрывают. И вот так вот Россия и движется вперед, на самом деле, целыми веками.

Поэтому Алла Пугачева вошла в горящую избу, пытается остановить на ходу коня, она поступила, как настоящая русская женщина, которой не все равно, что происходит с ее мужем, которой не все равно, что такое спокойствие, что такое любовь к Родине, что такое личное счастье, что такое счастье в Родине, счастье у миллионов людей. Все это категории настолько для Пугачевой не заезженные...

У нас же ведь тема патриотизма... Я вообще слова «патриотизм» боюсь в последнее время использовать, потому что его девальвировали, оно превратилось просто в какую-то разменную монету. У нас слово «патриот» стало клеймом. Вот есть патриоты, есть не патриоты. На самом деле, к счастью, пока закона не принято, по которому можно агентов на каких-то иноагентов и еще каких-то агентов делить, у нас еще нет закона, который запрещает людям свое личное отношение к патриотизму изъявлять так, как тебе велит твое личное представление, твои личные какие-то принципы об этом. Вот у Пугачевой такие принципы. И, как показывает первая молниеносная реакция миллионов людей, эит принципы разделяет огромная часть русского общества.

Собственно, у Пугачевой и политики-то нет в ее заявлении. Она, как великий человек, позволяет себе, конечно, скользить и задевать какие-то политические моменты. Это ясно. Но повторюсь: это позиция нормальной здоровой великой русской женщины, которая из всей армии русских баб встала и сказала о том, о чем думают многие, а, может быть, даже и большинство. Это прекрасное событие, потому что оно встряхивает общество, заставляет о чем-то думать. Повторюсь еще раз: думать о любви, думать о любви к ближнему, думать о любви к Родине, думать о любви к своей пастве, если хотите, потому что Пугачева — это пастырь, она 50 лет не отпускает от себя миллионы не только своих поклонников, но и ведь недоброжелателей тоже. Я думаю, что без Пугачевой огромному количеству тех, кто ее ненавидит, просто будет трудно жить, они просто потеряют смысл жизни, потому что Пугачева их заводит, она дает вообще какую-то энергию своим ненавистникам.

Вот сегодня Пугачева в очередной, в тысячный, какой-то бесконечный, раз показала, что она может находить такие слова в разговоре со своей и не только аудиторией, которые всколыхнут, обнадежат, заставят подумать о важных вещах, и это будет не политиканство, что тоже очень важно. Так что я бы даже не советовал наблюдать за валом критики в адрес Пугачевой сегодня. Ну это даже не критика, это сплошной обсер будет. Да? Гавканье, тявканье. Это будет шакалиная стая, которая будет там чего-то изображать из себя. Это было все годы существования Пугачевой, в русской культуре, это было всегда. И ничего тут нового мы не замечаем. Так что все сводится к очень простому у Аллы Борисовны тезису: надо любить своих близких, надо любить свою страну и надо любить своих людей, потому что нам гробы не нужны. Нам нужно счастье, нам нужна любовь, нам нужно планировать свою жизнь так, чтобы мы не боялись за судьбу своих близких. Чем не прекрасная формула?

Д.Щ.:Я бы еще добавил, что она сказала простыми словами: месседж, который был дан простым людям, то есть это там не какие-то наши интеллигентские заумничания, которые предназначены исключительно для своих. Все-таки такой мессендж для большой, широкой аудитории. И она всковырнула этот сложившийся, лично мне противный консенсус о том, что в России патриотизм сводится к любви к начальству. Она четко дала понять, что патриотизм — это любовь к Родине, что любовь к начальству и любовь к Родине — это разные вещи. Можно, конечно, считать себя патриотом, если ты любишь начальство, но от этого настоящим патриотом ты уже никогда не будешь являться. Поэтому это важная вещь. И чем раньше этот факт поймем большое количество разных людей, тем нашей стране будет лучше.

Т.С.:Ну патриоты, которые нацепили на себя мундир патриотов скажут, что а мы любим свою Родину, и это будет, опять же, бесконечный спор. Я бы уточнил: Пугачева о любви к человеку. Ну если ты не любишь своего близкого, как ты можешь любить какую-нибудь аморфную Родину? Оно так не работает. Если ты не любишь кого-то больше того, кто рядом с тобой? Как можно говорить о любви дальше? Это же взаимосвязанные вещи. Если ты желаешь своему оппоненту чуть ли не смерти, вот то, что мы сейчас будем слышать, уже слышим в адрес той же Пугачевой, в адрес любого человека, который высказывает не мейнстримную мысль, то о какой вообще пресловутой любви к пресловутой Родине можно говорить? Нет. Это взаимосвязанные вещи. И гений Пугачевой заключается в том, что она никогда не опошляла любовь, как таковую, собственно. Она всегда разговаривала со своей аудиторией, да и вообще она со всей страной разговаривала на языке любви и в этом не было вранья никакого. Это не были пошлые, лицемерные песни. И поэтому Пугачева имеет право на подобный разговор с подобной высоты своего положения не только со своей аудиторией, но и со всей страной. Это право незыблемо. И его любой критик Пугачевой должен защищать. Вот в этом тогда будет настоящий патриотизм, настоящая любовь к нашей Родине.

Д.Щ.:Что ж, мы будем завершать. В следующем эпизоде поговорим про то, как Артемий Лебедев высказался про Сургут. Там есть интересные вещи и выводы, которые можно из этого сделать. Так что переходите, подписывайтесь на наш канал на Ютубе.