Изменение ключевой ставки не должно влиять на выбор кредита

Центробанк понизил ключевую до 7,5%. Многие увидели в этом сигнал «пора брать кредит», поскольку непонятно, продолжит ли ключевая ставка снижаться или, напротив, вырастет. Так стоит ли сейчас оформлять займ? Объясняет кандидат экономических наук, доцент Уральского государственного экономического университета Роман Луговцов.

Повысится ключевая ставка или нет – не должно быть определяющим фактором при выборе кредита. Конечно, теоретически, снижение ключевой ставки делает кредит более выгодным: вы будете платить меньший процент. Но эту выгоду могут нивелировать другие условия. К примеру, вы берете льготную ипотеку под 0,1%. Звучит хорошо, не так ли? Но и стоить такая недвижимость будет значительно дороже, продавцы таким образом компенсируют недополученную, по их расчетам, выгоду.

Если речь идет о важном приобретении, то бессмысленно ждать понижения ставки. Предположим, вы оформите кредит, а через полгода ставка понизится и начнет казаться, что отложить сделку было бы выгоднее. Во-первых, при заключении любого кредитного договора безопаснее закладывать условия рефинансирования, и в случае понижения ставки воспользоваться этим. Во-вторых, что делать, если ключевая ставка, напротив, повысится? Будете кусать локти из-за упущенной возможности? Полагаю, если ключевая ставка и снизится, то не на много.

Вообще, ожидалось, что в сентябре ставка снизится значительнее: с 8% до 7% или даже до 6,5%, однако этого не произошло. Ключевая ставка зависит от очень многих факторов, не на последнем месте — международные отношения, скорость инфляции, стабильность промышленного сектора.