Разбираем популярные методы как уберечь себя от прослушки мобильного телефона

Есть несколько способов распознать слушают ли вас через мобильное устройство. Несколькими признаками прослушки мобильных телефонов поделился с агентством «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Самостоятельная работа
Наиболее распространенный признак слежки – устройство часто работает самостоятельно. Даже не пользуясь телефоном, вы заметите подозрительно быстрый расход заряда аккумулятора, а также произвольное включение микрофона, видеокамеры и самозапуска программ в фоновом режиме. Причем,
Помимо этого, изучите ранее установленные приложения на смартфон и удалите лишние. Также, убедитесь, что гаджет не передает вашу геолокацию всем приложениям, оставьте только необходимые. В случае, если возникают сложности в настройках телефона, но на вашем смартфоне не хранится важной информации – выполните сброс заводских настроек и полную переустановку софту.
Странные шумы при разговоре
Не стоит не обращать внимания на странные звуки во время телефонного разговора, похожие на посторонние шумы и бульканья. Так, при реальном прерывании связи беседа прерывается и собеседника по-настоящему плохо слышно, однако данные шумы явно не показатель низкого уровня сигнала.
Соединение устанавливается слишком долго
В таком случае, к вашему каналу связи, возможно, подключается дополнительная линия либо шпионское ПО. Проверить это возможно тремя методами:
- Позвоните разным абонентам, находящихся в разных частях города. Желательно, чтобы у людей были разные операторы связи. Посчитайте, как долго идет задержка соединения с абонентом;
- воспользуйтесь другим телефоном со своей симкой и повторите те же действия. Если задержка исчезла, есть немалая вероятность, что на вашем телефоне установлено шпионское ПО;
- позвоните по тем же номерам, но с другого мобильного и другой симкой. Сравните время задержки на вашем гаджете и на втором смартфоне.
Иногда прослушку ставят на номер симки. В таком случае поменяв сим-карту задержки быть не должно.
USSD-команды
Самый простой способ диагностировать находиться ли ваш номер телефона на прослушке, возможно по следующим USSD-командам:
- *#21# – комбинация показывает, какие номера имеют доступ к детализации ваших звонков и SMS-сообщений;
- *#33# – команда открывает список сервисов с их источниками, которые работают на данном устройстве;
- *#30# – показывает номера входящих;
- *#62# – код показывает все номера, на которые есть переадресация;
- ##002# – данная команда отключают переадресацию и задает звонки только с заданного номера.