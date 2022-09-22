Кому запрещен выезд из России и изменятся ли правила выезда

«Изменятся ли правила выезда из России из-за частичной мобилизации?», – спрашивает сургутянин Матвей Михеев.

Отвечают эксперты Объясняем.РФ:

Для граждан, которые подлежат мобилизации, не требуется вводить ограничения на выезд из страны и перемещение между регионами. Об этом 21 сентября заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что если какие-то ограничения и будут вводиться, то только в регионах проведения специальной военной операции.

Ростуризм также опроверг информацию об ограничениях на выезд за границу.

Ознакомиться с перечнем лиц, которым запрещён выезд из страны, можно здесь.

Напоминаем, каждый может свободно выезжать за пределы РФ. Гражданин страны также имеет право беспрепятственно вернуться (преамбула к Закону от 15.08.1996 N 114-ФЗ). Однако в отдельных случаях право на выезд из РФ может быть ограничено.

Право гражданина РФ на выезд из РФ может быть временно ограничено, если он:

при допуске к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, заключил трудовой договор (контракт), предполагающий временное ограничение права на выезд из РФ, при условии, что срок ограничения по общему правилу не может превышать пяти лет со дня последнего ознакомления лица с такими сведениями, – до истечения срока ограничения, установленного трудовым договором (контрактом); призван на военную службу (направлен на альтернативную гражданскую службу) – до окончания срока службы; является подозреваемым либо обвиняемым - до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда; осужден за совершение преступления - до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания; сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из РФ - до решения вопроса в срок не более одного месяца органом, оформляющим такие документы; проходит государственную службу (работает) в органах ФСБ России – до окончания срока контракта (трудового договора); признан банкротом – до вынесения арбитражным судом определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве; уволен с военной службы в органах ФСБ – на срок до пяти лет со дня увольнения; уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, – до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами.

Ранее Президент РФ Владимир Путин рассказал, кого мобилизуют в первую очередь.