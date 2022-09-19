Отказ от кондукторов сделает общественный транспорт в Сургуте только лучше

В Сургуте появились первые автобусы без кондукторов. Это привело к обсуждениям о том, что теперь все будут кататься «зайцами», что приведет у ухудшению финансового положения СПОПАТа. Но этого не будет, считают ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский, потому как во всем мире эта система работает исправно.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поговорим сегодня про некоторые темы местные и не очень. Начнем с местной. Реформа общественного транспорта в Сургуте продолжается. Уже начинаются ее первые вещественные проявления в виде того, что 26 автобусов будут переоборудованы, в них больше не будет кондукторов, которые собирают плату за билеты. В них будут стоять терминалы, к которым можно будет приложить, вероятно, транспортную карту для льготников, которую тоже сейчас активно выпускают, можно приложить обычную карту, свою кредитку, и оплатить таким образом проезд. Возможно, в Сургуте даже появится аналог «тройки» московской. Время покажет. И практика. Тем не менее, мы получим автобусы, в которых не будет кондукторов в кои-то веки в истории. Ну не впервые. Раньше тоже такая система была, насколько я помню. Когда подходил, прокручивал аппарат и доставал билетик себе. Но вот это впервые в новейшей истории Сургута случится.

Т.С.: Это была система, основанная на сознательности советских граждан.

Д.Щ.: Да. И сейчас, в принципе, по большому счету, тоже самое. Хотя, контролеры, конечно же, ходить будут. Без этого никак. Появились сейчас уже разговоры о том, что насколько рухнет СПОПАТ, потому что куча зайцев будет проезжать бесплатно, потому что кондуктора-то нет, никто не заставляет, значит, можно не платить. То есть логика такая. И что же будет с теми людьми, которые были трудоустроены на должности кондукторов? Как они потеряют работу? И что с ними случится в жизни? Мы обсудим эти вопросы. Потому что, действительно, для тех, для эта система в новинку и кто впервые видит подобное в своей практике, действительно, может показаться, что происходящее ровно так и выглядит. То, что сейчас народ начнет просто заходить в автобусы, ни за что не платить, радоваться жизни, кататься на халяву и чувствовать себя счастливым человеком.

Т.С.: Ну, СПОПАТ погибнет не от внедрения данной системы, а о того, что вся эта система городского общественного транспорта конкретно в данном случае в нашем Сургуте, вообще-то, нужно брать шире, конечно. В большинстве муниципалитетов эта система глубоко архаична, она старая, изжившая себя советская система. Недаром мы упомянули этот пример с этим автоматиком, когда там надо было крутить что-то. Вот, как оно все 50 лет назад было, так оно и осталось, по большому счету.

Старые, допотопные автобусы. Не надо верить тому, что нынешние автобусы чем-то принципиально отличаются от ЛИАЗов или ЛАЗов, тем более, ПАЗиков всяких. Автобусы, не приспособленные для маломобильных людей. Автобусы, которые не оборудованы кондиционером для летней езды, в которых зимой окна превращаются до сих пор, по-прежнему, в слой инея, потому что не работает вентиляция. Это система с отвратительно продуманной транспортной логистикой. Вся цепочка подобных предприятий от начала до конца — это какая-то сумятица, неразбериха, какие-то глупости, не продуманная маршрутная сеть, не продуманное расписание, отсутствие четкого автоматизированного контроля за движением автобусов по расписанию, оперативное реагирование на какие-то нештатные ситуации. То есть вся эта система, в общем-то, в том виде, в каком была создана еще в советские старые годы, в целом в общем дошла до наших времен.

Я уже молчу о том, что часто подобными системами, подобными предприятиями руководит малокомпетентный в современных логистических транспортных системах менеджмент, который плохо соображает во всех этих вопросах, которые я сейчас перечмслил. И история сургутского СПОПАТа многолетняя, а мы об этом СПОПАТе написали, наверное, уже целую энциклопедию, если взять все статьи, которые выдавал «Новый Город» за многие-многие годы, вот, сколько СИА-ПРЕСС существует, 30 лет, столько мы об этом СПОПАТе мы с определенной периодичностью и пишем. Мы всегда писали только о глубоких системных проблемах этого предприятия, которое разворовывается, которое работает неэффективно, которое по всем опросам общественного мнения считается одним из худших предприятий Сургута. Понятно, что эти кондукторши, о которых сейчас соцсети бурлят, это такой же элемент бессмысленный этой бессмысленной транспортной системы, которую надо поменять, и чем быстрее, тем лучше.

Весь мир давным-давно ушел от подобных форм организации городского общественного транспорта, городских транспортных общественных систем, и использует гораздо более эффективные, более рентабельные, менее затратные системы, в которых есть логистика, есть маршрутная сеть, есть всевозможные принципы, которые власть формулирует перед обновлением своего городского общественного транспорта. Например, пересечь регион или страну с одной или двумя пересадками. И если больше двух пересадок, то в этих двух пересадках местных маршрутных линий должно быть столько-то, региональных столько-то, федеральных, национальных столько-то.

Все это считается. Это делают специалисты. И выясняется, что ты можешь пересечь за один световой день три страны за рабочее время... Мы понимаем, о чем говорим. Если брать Югру, а Югра по своей площадей сопоставима с большинством стран Европы, так Сургут в Югре — это огромная, часть, огромный кусок транспортный логистический, эти все задачи решаются совершенно по-другому. И то, что городская власть приступила к реформе сургутского общественного транспорта, это, безусловно, положительный шаг. Мы не знаем, какой итог будет у этой реформы. И первые действия, которые на сегодня администрация Сургута демонстрирует, они вселяют определенную надежду. Но, давайте, с этими кондукторшами разберемся. Хотя, это, совершенно, не первая, не вторая и даже не третья во важности задача в этом проекте, но закроем тему с кондукторами.

Зайцы появляются в любой транспортной системе. Но зайцы, кстати говоря, не разоряют транспортную систему, они наносят ей определенный ущерб. Транспорту общественному, как и любому предприятию, любому бизнесу наносит ущерб глупый менеджмент. Все убытки идут не от того, что все зайцы ездят и кирпичи со стройки таскают, а от того, что менеджмент не в состоянии организовать рентабельность своего бизнеса. Вот и все. Поэтому к этому процессу надо подходить не с позиции бабушек бедных, которых куда-то надо будет девать, а с позиции того, что бабушек, сколько там в СПОПАТе работает? Не знаю, несколько десятков?

Д.Щ.: Ну да. Давай смотреть. 26 рейсов. Ну, наверное, по 2 человека на рейс нужно иметь.

Т.С.: Несколько десятков. Хорошо. А городской общественный сургутский транспорт призван обслуживать несколько стен тысяч клиентов в день, это несколько миллионов клиентов в неделю, в месяц точно. Да? То есть речь идет о не сопоставимых совершенно по масштабам задачах спасения 50-ти кондукторов и обеспечения, наконец, полноценной, современной транспортной городской общественной системы. Поэтому, вообще, если говорить о контроле, то при налаженном способе электронной покупки поездок, вообще, контроль отпадает в том виде, в каком мы говорим, обсуждая судьбу несчастных...

Д.Щ.: Там остались сейчас контролеров несколько человек, которые рандомным образом будут ходить.

Т.С.: Тогда контролерами и закончим. Во-первых, помимо там какой-то замены транспортной, то есть автобусов, надо создать систему электронной покупки билетов проездных для поездок через мобильные приложения, через терминалы, которые установлены, ну, если не на автобусных павильонах, то там вопрос к нашим климатическим условиям, но рядом с автобусными остановками, с магазинами ты можешь купить там какой-то разовый билетик бумажный, если стоит сегодня об этом до сих пор говорить, у тех же продавцов.

Вот во всем мире есть возможность купить билет в табачных магазинах или в киосках прессы. Пожалуйста, ну ты турист, ты не ездишь общественным транспортом, тебе не надо для этого скачивать приложение никакое, но ты хочешь проехать, то ты покупаешь этот билетик. Вот пункт №2, ты покупаешь его с помощью банковских приложений в телефоне, прямо в самом автобусе на терминале, приложил, купил, у тебя поездка в телефоне есть. Все. И ты свободен.

А вот к вопросу о контроле за зайцами, он должен производиться внешним образом, тут уже контролеры в рандомном порядке контролируют зайцев, контролируют пассажиров на улице. Они не ездят в автобусах. Выходит группа людей, контролеры, как правило, люди опытные. Это, как полиция по борьбе с оборотом наркотиков на транспорте, в аэропорте... Она по взгляду может определить группу риска, какая-то группа там с не тем выражением лица, и начинается проверка, потому что осуществлять сплошной контроль , то, что сегодня делает наш кондуктор, это совершенно экономически не оправдано, и сплошного контроля вообще не бывает.

То есть обеспечить сплошной контроль невозможно. Это гигантские издержки. Я хочу рассказать в этом плане историю личную. Больше 20 лет назад у меня было предприятие по продаже периодической печати через сеть киосков. Там мы развивали розничные продажи «Нового города». Середина — конец 90-х годов. И эти все киоски находились на автобусных остановках. И мы заключили договор со СПОПАТом на продажу билетов через эти наши киоски. Первые месяцы выручка была колоссальная. А потом она резко ушла практически в ноль. Вот перестал народ покупать билеты на автобусы.

Мы сломали себе все головы, что такое, почему, как это возможно? Выяснилось, что там просто орудовала целая мафия. Я допускаю, что что-то подобное или элементы подобного могут до сих пор сохраниться. Киоскеры наших же киосков вступили в сговор с менеджментом СПОПАТа на тот момент, или с какими-то людьми в СПОПАТе, и они брали у них не проведенные билеты, продавали они эти билеты людям, выручку клали себе в карман, выручка не попадала в наше предприятие, соответственно, она не попадала в СПОПАТ. Вот вам убытки. Мы с тем руководством СПОПАТа провели несколько раундов переговоров.

Все переговоры были абсолютно безуспешны, потому что кондовое руководство данного предприятия совершенно ни черта не хотело работать, оно не хотело думать, оно не хотело обеспечивать нормальную современную систему контроля, которую мы им предлагали. Там даже уже с элементами автоматизации какой-то там примитивной. Ну к тому времени это, все равно, был какой-то шаг вперед. Они ничего не хотели делать. Ну не хотите, не продавайте. Все. Когда мы посчитали наши расходы на создание тотальной системы контроля за работой киоскеров, а, естественно, выяснилось, что они воровали не только на билетах, они воровали и на той продукции, которую мы там продавали, мы посчитали, что выгоднее этот бизнес продать, имущество распродать, выйти из него, потому что издержки по осуществлению этого тотального контроля невозможны. Но тут надо понимать, что торговля для нас не профильный бизнес, мы это создали для того, чтобы развивать газету «Новый город». Поэтому мы с ним расстались.

Вот вам маленький пример, что такое, скажем так, иной подход к руководству любым бизнесом, любым предприятием, в том числе таким предприятием, как городское транспортное предприятие, для того, чтобы повышать эффективность его деятельности. Так вот, когда ты держишь не 50 контролеров, а пусть их будет 10, пусть их будет даже 20, но которые работают не внутри автобусов, а перемещаются с остановки на остановку, с маршрута на маршрут, с одного времени на другое время, для пассажиров это хаос, это рондом, они не понимают систему, где они могут попасться, но для СПОПАТа это вполне себе работа по графику. И когда штраф высокий, я не знаю, сейчас сколько сейчас штраф составляет, я, честно говоря, в Сургуте на общественном транспорте последний раз ездил, по-моему, в 1991-м году, простите меня, я хожу или пешком, или передвигаюсь на машине. Но я не знаю, сколько штраф составляет. Штрафы должны быть очень высокими. Это очень важный момент. Бесконтрольная неоплаченная поездка незаконная на транспорте — это в мире до 100 евро. Мы понимаем, о каких суммах идет речь. И тогда со временем порядок наводится. Мы можем наблюдать подобное и с введением достаочно высоких штрафов и у автомобилистов. Поорали, повозмущались, но все понимают, что это правильно. Прошло время и порядок в этом там был относительно наведен. Поэтому, мне кажется, сейчас надо думать не о судьбе контролеров, это небольшая группа людей, они найдут себе какое-то трудоустройство.

Д.Щ.: Их можно переобучить.

Т.С.: Да. Если это люди пенсионного возраста, то, в конце концов, СПОПАТ - это не единственная позиция, которая сегодня предлагает пенсионерам дополнительный заработок, но уж точно городская власть не должна спотыкаться об этот вопрос при проведении своей реформы общественного транспорта, потому что Сургуту,северному городу, в котором автобусы только ездят, никаких других видов транспорта нет, я маршрутки сюда не включаю, а в Сургуте должен работать современный, соответствующий 21-му веку транспорт. Все это совершенно понятные вещи.

Д.Щ.: Что ж, ладно, хорошо. Посмотрим, может быть, мы в ближайшее время сможем вытащить на интервью наших кураторов этой реформы, чтобы они нам рассказали, как это все у них сейчас происходит, на каком этапе и что будет впереди. Мы завершаем этот эпизод. В следующем поговорим про новации в собирании долгов в коммунальной сфере. Это у нас новация, конечно, будет очень интересная. Так что, переходите.