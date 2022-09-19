Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю — это «вопрос недалекого будущего». Кандидат экономических наук, президент Ассоциации руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами Свердловской области, заведующая кафедрой экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Светлана Долженко объяснила, какой график работы оптимален для большинства людей, и почему строить прогнозы о введении «четырехдневки» в России сложно.

В Трудовом Кодексе России график работы регламентируется 91 статьей, согласно которой нормальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов. Это обусловлено, в том числе, многочисленными научными исследованиями об организации труда и формирования баланса между работой и личной жизнью. Логика простая: времени на отдых должно быть достаточно, чтобы восстановить силы для последующей эффективной деятельности. При этом вариантов режимов рабочего времени несколько: например, два через два, пятидневная и шестидневная рабочая неделя или неполная. Идея о четырехдневной рабочей неделе не нова. Еще в двадцатых годах прошлого века Генри Форд, основатель автомобильной компании, понял, что хорошо отдохнувшие работники работают продуктивнее.

На данный момент за рубежом успешно практикуется сокращенный график работы. Так, например, страховая компания «Perpetual Guardian» в Новой Зеландии несколько лет назад внедрила 32-часовую рабочую неделю. Согласно результатам, работники не только успевают сделать за четыре дня тот же объем работы, что и за пять, но и становятся более мотивированными (на 24%), а еще производительность повышается на 20%.

Еще один пример — компания «Microsoft Japan». Там с введением четырехдневной рабочей недели производительность увеличилась на 40%. Для предприятий Японии этот кейс особенно важен, поскольку именно в этой стране есть термин «кароси», означающий смерть от переработки. Начиная с 50-х годов прошлого столетия Япония стала эталоном тяжелой работы во всем мире. Японские компании предлагали работникам пожизненную гарантию занятости и высокую заработную плату в обмен на ненормированный рабочий день и лояльность к начальству. И руководители предприятий получили то, что хотели — невероятный рост производительности труда. Но со временем эти условия привели к обратному эффекту, люди слишком уставали и не могли качественно выполнять свою работу.

В России предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю впервые выдвинул в 2019 году на тот момент председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. На текущий момент давать прогнозы относительно сокращения рабочей недели достаточно сложно. Пока депутаты не представили законопроект не ясно, как именно предлагается изменить режим: 8-часовой рабочий день с понедельника по четверг или же недельную загруженность в 40 часов распределят на четыре дня - введут 10-часовой рабочий день. А кроме того, не понятно, что будет после нововведений с зарплатой - сократится пропорционально снижению количества отработанного времени или останется на том же уровне? Очевидно лишь то, что с появлением новых технологий и внедрением цифровизации трудовые отношения должны сопровождаться, как и столетия назад, процессами уменьшения времени на труд. Это требует более гибкого трудового законодательства, что в свою очередь точно повлечет рост производительности труда.