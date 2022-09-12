На что стоит обращать внимание при покупках в интернете

При покупке онлайн нельзя увидеть товар или проверить его качество. Пользователям остается положиться на описание и отзывы других покупателей. Однако как при этом различить, на настоящем интернет-магазине вы покупаете или на мошенническом? Эксперты Росфинмониторинга рассказали о видах мошеннических схем и как не попасться на уловки аферистов.

Существует два основных вида обманных схем, по которым работают мошенники: доставка некачественного или поддельного товара и воровство данных банковских карт — «фишинг».

Основные признаки «фейкового» интернет-магазина:

— цены могут быть существенно ниже, чем на других площадках;

— недоступны курьерская доставка и самовывоз;

— нет информации о продавце и контактных данных;

— магазин создан недавно. Дату его появления можно найти в «подвале» сайта или с помощью специальных интернет-сервисов, предоставляющих информацию о ресурсе;

— нет описаний товаров или они сильно отличаются от описаний у конкурентов;

— менеджеры звонят по телефону и настойчиво просят совершить покупку прямо сейчас;

— требование предоплаты через малоизвестные платёжные системы, электронные деньги, банковским переводом на карту частного лица;

— продавец предоставляет скан своего паспорта, чтобы втереться в доверие. В эпоху цифровых технологий создать поддельный документ несложно.

Фишинг работает так: на электронную почту поступает сообщение с просьбой изменить пароль или обновить регистрацию на сайте. Вы переходите по ссылке, и для следующего шага вас просят ввести данные вашей карты, чтобы списать 1 рубль «для подтверждения». Если это произошло, перед вами — «зеркало», то есть поддельная копия сайта. Таким способом мошенники получают полные данные вашей карты.

Например, нередко злоумышленники создают сайты-близнецы популярных онлайн-кинотеатров. Домены таких ресурсов, как правило, отличаются от оригинала несколькими символами. При переходе они просят приобрести подписку или продлить существующую, и человек добровольно переводит им деньги.

Как пример фишинговых сайтов можно привести клоны торговой площадки AliExpress. В 2020 году накануне черной пятницы экспертами было обнаружено 200 таких фейков. Одним из них был ресурс, полностью копирующий адрес оригинального маркетплейса, только вместо строчной буквы L использовали заглавную I.

С такой же проблемой столкнулись и клиенты пиццерии «Папа Джонс». В прошлом году люди жаловались на мошенников при попытке заказать еду. Преступники создавали поддельные сайты доставки, чтобы выманить деньги у покупателей. За полгода ущерб от таких махинаций составил свыше 1,5 млн рублей.