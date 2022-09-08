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​Время собирать яблоки

Новые айфоны, часы и наушники: Apple провела традиционную осеннюю презентацию

​Время собирать яблоки
Фото: Apple

Компания Apple вчера провела большую презентацию и показала новый модельный ряд телефонов, часов, обновили беспроводные наушники AirPods Pro и новый Apple Watch Ultra.

Apple Watch Ultra

Начнем с самого интересного. Новые Apple Watch Ultra нацелены на людей, увлекающихся бегом, дайвингом, альпинизмом и другими активными видами спорта. Корпус часов диаметров 49 мм выполнен из титана со специальном ребром жёсткости, а покрытие экрана из сапфирового стекла. Смарт-часы защищены в соответствии с военными стандартами и работают на глубине до 100 метров. Также в девайсе используется дополнительная кнопка действия, которую можно самостоятельно настроит и добавлен второй динамик для громкости звука, а модуль GPS поддерживает работу сразу в двух диапазонах для точности геолокации.

Apple Watch Series 8

В обновленные часы добавился датчик температуры тела, который производить замеры с заданной частотой и может работать с максимальной частотой раз в 5 секунд. Также умные часы теперь смогу точно определить, где произошло ДТП и даже оповестить об этом родственников. Еще добавят режим энергосбережения, в нем гаджет сможет держать заряд до 36 часов с минимальным функционалом и появится на всех моделях начиная с серии Apple Watch 4. Пожалуй, самым интересным нововведением стало отслеживание менструальных циклов. Теперь женщины смогу следить за здоровьем более точно, хотя ранее в приложении «Здоровье» можно было собирать статистику об этом, но теперь функция стала расширенной.

Air Pods Pro 2

Обновленные Air Pods Pro 2 внешне никак не отличаются от предыдущей версии, однако в беспроводных наушниках значительно улучшена система активного шумоподавления. Добавлен новый производительный чип H2 для улучшения качества звука, а ножками новых наушников теперь можно будет управлять с помощью жестов для увеличения и уменьшения громкости и других действий. Также на зарядный футляр добавлен разъем для ремешка и отдельный динамик, чтоб найти потерявшие наушники с помощью приложения «Локатор».

iPhone 14 и 14 Plus

В новых iPhone 14 и 14 Plus почти без изменений. Чип А15, как и в прошлых айфонах, только с увеличенной скоростью работы. Основную камеру улучшили и теперь на ее матрицу попадает до 49% больше света, а для видеосъемки добавили эффективную стабилизацию Action Mode. Фронтальная камера получила система фокусирования и улучшений для съемки и видеосвязи. Как и в умных часах, новые смартфоны распознают случаи ДТП и аварий и могут вызвать помощь.

iPhone 14 Pro и ProMax

А вот iPhone 14 Pro и ProMax значительно изменились, начиная с излюбленной «челки» дисплея. Новый вырез в экране, состоящий из камер и датчиков назвали Dynamic Island и в нем действительно скрыты детали смартфона, ведь в «рамке» будут высвечиваться часть функций айфона. Добавлен новый чип A16 с 16 миллиардами транзисторов, который обрабатывает до 4 триллионов операций в секунду. Все камеры стали более светосильными, а разрешение основной камеры увеличили до 48 Мп. Интересной фишкой стала технология постоянно включенного экрана с важными данными, которую вы ранее могли наблюдать у Android-устройств.

Старт продаж устройств намечен на 16 сентября этого года, кроме Apple Watch Ultra, AirPods Pro 2 – их продажи стартуют с 23 сентября. Позднее всего станет доступен iPhone 14 Pro – c 7 октября 2022 года.

В России гаджеты официально продаваться не будет, однако глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил «РИА Новости», что iPhone 14 будет поставляться в РФ по параллельному импорту. Как сообщают «Известия», первые айфоны станут доступны россиянам в ночь после мирового старта продаж, правда их стоимость может достигнуть аж 250 тысяч рублей.

Тем временем, на сайте одного из операторов связи открылись предзаказы с реальной стоимостью на новые iPhone 14 и диапазон цен будет выглядеть так:

iPhone 14 — от 84.990 руб.;

iPhone 14 Plus — от 94.990 руб.;

iPhone 14 Pro — от 104.990 руб.;

iPhone 14 Pro Max — от 114.990 руб.

И судя по информации на странице предзаказа, цена не изменится в момент получения, только указанный срок доставки телефонов пугает – до 120 дней с момента оплаты и компания оставляет за собой право отменить предзаказ.


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