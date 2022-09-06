В Роспотребнадзоре рассказали, почему важно вакцинироваться от гриппа

«Опасен ли как раньше грипп и надо ли вакцинироваться?» - спрашивает сургутянка Вера Тихонова.

Грипп по-прежнему является одной из самых серьезных проблем мирового общественного здравоохранения. Согласно оценкам, ежегодно на планете происходит 1 миллиард случаев заболевания гриппом, из которых от 3 до 5 миллионов представляют собой тяжелые случаи, в результате которых от связанных с гриппом респираторных осложнений умирают от 290 000 до 650 000 человек. ВОЗ рекомендует ежегодно проходить вакцинацию от гриппа, поскольку это самый действенный способ уберечься от болезни. Вакцинация особенно важна для людей, подвергающихся высокому риску развития тяжелых осложнений гриппа, и для работников здравоохранения. Скоро стартует прививочная компания против гриппа и в Российской Федерации.

Чтобы минимизировать риски заражения микст - инфекции и тяжести ее течения, необходима сезонная вакцинация против гриппа, которая представляет собой «тренировку» иммунной системы, стимулирует иммунный ответ и формирует стойкую защиту перед разного рода возбудителями.

Доказано, если одновременно заболеть гриппом и COVID-19: болезнь будет протекать тяжелее, выше вероятность летального исхода, чаще требуются реанимационные мероприятия, выше вероятность развития осложнений.

Напоминаем, что согласно Национальному календарю профилактических прививок, утв. Приказом Минздрава РФ № 1122н от 06.12.2021, обязательной вакцинации против гриппа подлежат:

дети с 6 месяцев,

учащиеся 1 - 11 классов;

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы);

лица, работающие вахтовым методом,

сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;

государственные гражданские и муниципальные служащие;

беременные женщины;

взрослые старше 60 лет;

лица, подлежащие призыву на военную службу;

лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Важной составляющей профилактики гриппа и ОРВИ является здоровый образ жизни. Большое значение в профилактике гриппа имеют правильный режим труда и отдыха, закаливание, занятия физической культурой, полноценное питание, употребление витаминов и богатых ими продуктов.

Материал создан по информации Роспотребнадзора Югры.