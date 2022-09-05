Стоит ли «отменять» людей, попавших в скандал на межнациональной почве

В Югре формируется новый инструментарий разрешения публичных скандалов, вызванных резкими высказываниями некоторых людей на межнациональные темы. Предполагается, что человек, который оскорбил представителя другой национальности, должен быть в определенном смысле «отменен», вплоть до смены места жительства на другой регион или страну. Насколько рабочая эта схема и какие в ней есть недостатки – обсудили ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. Тарас Самборский также на связи. В первой части мы поговорили про авиационный праздник, событие, которое происходило и то, к чему это может вырасти и для чего оно может пригодиться нашему городу.

Сейчас поговорим про один такой сложный нюанс межнациональных отношений. Не так давно, в течение лета у нас дважды случились инциденты, когда некие люди публично, под запись каких-то очевидцев на телефоны, оскорбляли, ну в данном конкретном случае оскорбляли русских по национальному признаку. И один из них, гражданин России, он уже собрался и уехал на свою малую родину в Дагестан, другие, так как они не граждане России, находятся под риском депортации и уголовного преследования по соответствующей статье «О разжигании ненависти».

А суть еще в том, что в правительстве Югры сформировали такой подход, который они не анонсируют напрямую, но дают понять, что это есть. Подход этот заключается в том, что если кто-то, не важно, какой он национальности, высказывает резкое презрение, ненависть, унижение по отношению к другой национальности, и это становится таким большим публичным событием, это попадает в сеть и так далее, то этот человек тогда будет немножко подвергаться своеобразной отмене, как у нас культуры отмены в настоящее время действует много где и вплоть до инициирования его выселения в другой регион, другую страну, если он из другой страны к нам приехал.

Собственно, вопрос такой: насколько это работающая схема, насколько это правильно подходить таким образом к решению таких резонансных случаев? Понятно, что случай здесь резонансный, и народу, по большей части, хочется увидеть какого-то возмездия по отношению к тем, кто его обижает. Насколько это подойдет для того, чтобы удовлетворить чаяния народа и решить в какой-то степени эту проблему?

Т.С.: Первое. Вообще-то, российское законодательство достаточно детально проработало подобные вопросы, вопросы разжигания межнациональной розни, вопросы оскорблений, чувств всевозможных национальных, социальных и прочих групп. И, мне кажется, что практически на любой случай проявления подобной розни уголовный кодекс имеет несколько вполне себе детально прописанных статей. Здесь, мне кажется, что работающее законодательство и работающие правоохранительная и судебная системы, тут я пытаюсь говорить все без иронии, должны обеспечивать тот самый, во-первых, баланс тех самых взаимоотношений.

Не буду говорить про всю Россию. Югра — многонациональное образование, многонациональный субъект федерации. Во-вторых, подобное законодательство должно уже априори балансировать, приводить к определенному балансу подобные взаимоотношения. Тема, которую мы сейчас обсуждаем, такая довольно скользкая, на самом деле. Мы как-то сейчас должны искать формулировки, находясь в очень узком коридоре допустимых мыслей. Но попытаемся.

А что это за такое ноу-хау, когда некий не гражданин России оскорбляет гражданина России и его депортируют. Это какая-то там новая политическая технология в вопросах межнациональных отношений? Она укладывается в рамки российского законодательства? Она прописана? Это что-то новое или все-таки достаточно использования существующего закона административного, уголовного и так далее? Второе. Если гражданин РФ определенной национальности оскорбляет публично, видимо, это важное условие: должна быть публичность какая-то, оскорбляет другого гражданина РФ. То в этом случае, что делать с этим первым человеком? Куда депортировать? Его как наказывать? Ты точно также берешь закон, ищешь статью, подаешь в суд, доказываешь вину, и виновный, видимо, должен понести какое-то наказание.

А если гражданин РФ по национальности русский, и он оскорбил гражданина РФ по национальности не русского. Что в этой ситуации нам предпринимать?

Д.Щ.: Я бы тут добавил: а если гражданин РФ не важно, какой национальности, оскорбляет не гражданина РФ.

Т.С.: Это был как бы мой третий пассаж. И поэтому, как некая изящная игра, в некоторых частных, единичных случаях, когда власть может показать, что вот видите, мы умеем заниматься правильными воспитательными процедурами, мы за баланс, гармонию. Допустим, ладно. Но это лишь какие-то частные случаи. И здесь мне, как раз-таки, все понятно. Ясно, что если в том или ином населенном пункте нашего региона или в целом нашем регионе возникает в той или иной диаспоре, в том или ином национально-культурном сообществе возникает какая-то проблема, там вылезает какой-то криминал, там пошли высказывания, там что-то зреет. Это логично, что власть должна выходить на формальных и неформальных представителей, руководителей этой диаспоры и как-то с ней разговаривать, как-то купировать проблему. Так делалось всегда.

Я напомню: конец 80-х годов, 88-й или 89-й... В Сургуте были просто столкновения между армянами и азербайджанцами. И была очень напряженная ситуация, когда тогдашний председатель горисполкома, мэр по нынешнему, Леонид Рокецкий выступал по радио регулярно, призывал граждан соблюдать бдительность, гасили. В общем, власти гасили все. А ситуация была напряженная. Речь шла о том, что в городе вполне возможен погром. То есть сейчас это кажется чем-то маловероятным. Вот это всего лишь 30 лет назад. И тогда власти по всем своим линиям: по политической, по линии безопасности, по культурной линии очень интенсивно работали с диаспорами на таком неформальном уровне. И это работало.

Но мы же понимаем, что так надо работать всегда и со всеми. И не только в каких-то сложных моментах, когда происходит столкновения на межнациональной почве и не только, наверное, когда на бытовом уровне мы слышим чьи-то призывы кого-то к кому-то, в адрес кого-то. То есть все это перманентно. Работа любой власти: пожалуйста, разговаривайте, создавайте пресловутую гармонию.

Мы с тобой только что упоминали тот же фестиваль «Соцветие», где представители многих народов регулярно, много лет ходят, радуются, общаются друг с другом. И я хочу сказать, что в Сургуте, как раз на уровне межнациональном, на уровне диаспор, на уровне руководителей диаспор сложились без всякого участия властей, на межличностном уровне, достаточно доверительные, качественные взаимоотношения. И диаспоры как раз друг с другом и контактируют в случае какого-то инцидента мгновенно.

И я хочу сказать, что диаспоры, скажем так, наших кавказских народов очень жестко, молниеносно, оперативно, очень принципиально реагируют на любое проявление: какие-то выходки, высказывания, они этого не любят, у них это очень быстро все отрабатывается. Любого зарвавшегося человека не на ковер, а на их круг зовут, пропесочивают, и там никаких политических-то решений не надо. Потому что там немножко не привычная нам культура общения. Там, действительно, весь народ — семья. Понимаете? И если какой-то представитель народа проявляет себя плохо и, тем более, негативно по отношению к другим людям, какой бы это не являлось широкой, поддерживающейся многими другими, позицией, там это все отрабатывается.

Так вот я беспокоюсь, чтобы подобная вещь не скатилась на скользкую дорожку. Хорошо. Сегодня вам легко. Ну не гражданин РФ с какого-то азиатского региона или кавказского региона или кавказской другой страны кого-то там оскорбил, какого-то гражданина РФ. Депортировали. Хлопаем в ладоши. Но ситуация может быть сложнее. Завтра русский оскорбит украинца, украинец оскорбит белоруса, белорус оскорбит татарина. Ну, это же бесконечная цепочка.

Поэтому, мне кажется, что, с одной стороны, то, что региональные власти проблемой межнациональных отношений занимаются и как-то ее урегулируют и не равнодушны к этому делу, а ищут какие-то варианты и находятся в плотном контакте с диаспорами, это прекрасно, замечательно. Это дает надежду на то, что действительно межнациональные отношения в нашем регионе в целом и в общем гармоничные. Мы, в общем-то, не можем ждать какого-то взрыва, ЧП, каких-то проблем. Но, с другой стороны, может быть, те примеры, которые ты привел с департацией, должны оставаться какими-то частными случаями и из них не нужно делать какого-то политического ноу хау. Потому что, мне кажется, там будет просто стена, начнутся другие случаи... И что делать? И решение подобных проблем можно будет просто не найти.

Д.Щ.: Что ж, ладно. Хорошо. Завершаем этот выпуск. У нас впереди еще небольшой разговор про забор вокруг Долины нищих. Так что переходите, если интересно. Поехали.