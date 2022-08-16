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Спасение утопающих – в быстрых руках // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как правильно спасти жизнь утопающему

Спасение утопающих – в быстрых руках // КОНСУЛЬТАЦИЯ
https://unsplash.com

Каждое лето мы видим сводки происшествий, связанные с утонувшими детьми и взрослыми. При этом не всем пострадавшим удается вовремя оказать первую помощь. Потому что утопление — тот случай, когда действовать нужно очень быстро и правильно. Только тогда есть реальные шансы спасти человеку жизнь. Так какой же правильный алгоритм действий?

«Для начала напомним о том, как спасать тонущего. Если вы не обладаете специальными навыками, то ни в коем случае не бросайтесь на помощь на глубину. Неподготовленный «спасатель» в 90% случаев становится второй жертвой — он тонет вместе с тем, кого пытается вытащить. Поэтому кричите, зовите на помощь, бегите за спасателями или используйте вспомогательные средства — круг, веревку, длинную палку и другие предметы», – рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог детской окружной больницы Станислав Казадаев.

Когда утопающего извлекли из воды — не ждите, не думайте, не надейтесь на других. Немедленно приступайте к оказанию первой помощи. Тогда шансы спасти человека будут достаточно высоки.

«Кладем пострадавшего на спину на ровную поверхность. Освобождаем грудь от одежды, если она есть. Оцениваем наличие признаков жизни, только сознание и дыхание. На определение пульса не тратим время! Если признаков жизни нет, сразу же начинаем сердечно-легочную реанимацию: в случае утопления она начинается с пяти вдохов. Затем поочередно непрямой массаж сердца и искусственное дыхание рот в рот в соотношении 30:2. Продолжаем реанимацию до приезда бригады или до появления дыхания, движения, рвоты, кашля», – добавил специалист.

Если у человека появились признаки жизни — укладываем в устойчивое боковое положение, согреваем, следим за дыханием до прибытия скорой. Госпитализация обязательна.

После того, как человек тонул, может развиться синдром «вторичного утопления». Он проявляется резким ухудшением состояния через несколько часов или суток с последующей гибелью после, казалось бы, успешной реанимации.

Обращаем особое внимание, что нельзя тратить драгоценное время на удаление воды из легких. Не нужно укладывать человека на живот, не стучим по спине, не поднимаем за ноги, не вызываем рвоту. По мнению специалистов, это бессмысленно и неоправданно. Вода, которая не всосалась, выйдет сама при проведении массажа сердца.

Главная задача — гнать кровь к мозгу, поддерживая его жизнедеятельность. При утоплении крайне важно выполнять реанимацию в полном объеме — и компрессии, и искусственное дыхание. Это увеличивает шансы на благоприятный исход.

Материал создан по информации департамента здравоохранения ХМАО-Югры.


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16 августа в 13:22, просмотров: 470, комментариев: 0
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