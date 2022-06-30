В Сургуте будет дом для «Петрушки», но нельзя забывать и про другие культурные здания

В Сургуте анонсирован конкурс на проектирование здания для театра кукол «Петрушка». Это хорошая новость. Но есть два вопроса: если «Петрушка» получит свой дом в ядре центра города, то какая судьба ждет два идейно смежных проекта – бывший кинотеатр «Аврора», который нужно спасать, и ТЦ «Вершина», которую нужно выкупать? Об этом – в проекте «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru! Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. На связи Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город». Тарас, привет!

Т.С.: Дима, привет! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Как всегда, обсуждаем интересные городские вести. На этот раз у нас есть городские новости, которые мы можем обсудить. У нас появилась новая свежая информация о том, как город планирует дать многострадальному театру кукол «Петрушка» единственный дом, потому что до этого никакого дома у «Петрушки» толком не было, театр кочевал из одного помещения в другое, постоянного места у них не было. Надеялись, что это будет «Аврора», но с «Авророй» это все дело не получилось организовать. Поэтому будут строить большое здание. Как нам рассказали, это будет здание трехэтажное, площадью 15 тысяч кв м, находиться оно будет в ядре центра города. То есть это будет довольно мощный проект. Предполагается, что это 700 млн рублей будет стоить. Сроки проектирования, а сейчас будет выставляться конкурс на проектирование, его отторгуют, его кто-то выиграет, и здание будут проектировать до конца 2023 года, после чего, вероятно, начнется строительство, если начнется. Давай, обсудим, насколько это решение соответствует потребностям города в настоящий момент и «Петрушка», в частности.

Т.С.: Это развитие социальной инфраструктуры, это развитие культурного пространства Сургута, и власть должна подобным развитием заниматься, потому что ничего не вижу я страшного в том, что город находит средства на строительство детского театра. Тем более, что история «Петрушки» многострадальная, многолетняя, много десятилетняя, и рано или поздно какой-то финиш этой истории должен случиться. Мы наблюдаем вхождение города с проектом театр «Петрушка» в какую-то финальную стадию. Меня несколько смущают в этой истории пара цифр. Мы можем сейчас оперировать только той информацией, которая самая видная, поверхностная. Изучив техзадание на проектирование, а в последствие какие-то поступаемые проекты, можно будет говорить более детально, но, мне кажется, 15 тысяч кв м на 700 млн рублей построить очень трудно.

Д.Щ.: В смысле, это слишком маленькая сумма?

Т.С.: Я думаю, что да, конечно. Это сумма маленькая с учетом удорожания стройматериалов, кроме металла. Не знаю, какой будет выбран конструктив проектный, но после 24 февраля стройка подорожала в стране. И уложиться в бюджет 700 млн можно, но я себе представлял «Петрушку» более камерным проектом, нежели тот, который объявлен.

Д.Щ.: Сориентируй для тех, кто пространственным мышлением не обладает: 15 тысяч кв м – это сколько? Это, какое, примерно, расстояние?

Т.С.: Это 5 объемов городского Дворца торжеств, ЗАГСа нашего, например. Вот, чтобы было представление. Там 3 тысячи кв м. То есть представляем, для детского театра такой строительный объем, такая площадь, это достаточно или нет? Это почти в 5 раз больше пресловутого здания кинотеатра «Авроры». Там тоже почти 3 тысячи метров. 15 тысяч – это объем, сопоставимый с одним из крупнейших очагов сургутской культуры – с городской Филармонией. Она больше ДК «Энергетик». Он был, примерно, в таких параметрах. После реконструкции появились некоторые пристройки.

Поэтому построить 15 тысяч кв м культурного объекта со сценой, надо полагать, с большим пространством для хранения реквизитов, костюмов, видимо, репетиционными залами, потому что я пытаюсь представить, что может войти в эту площадь, это сделать будет трудно. Надо смотреть еще на проект. Озвучено, что проект предполагается осуществить в ядре центра города. Это серьезная заявка для архитектурной власти Сургута, потому что ядро не может терпеть банальной или какой-то типовой архитектуры. Здесь, конечно, проект театра, даже если это детский театр, должен развивать ядро и центр Сургута и развивать всю архитектурную ситуацию вокруг себя.

Д.Щ.: К слову о том, что мы с тобой неделю назад говорили про архитектурные конкурсы, как институт, который позволяет делать объекты, что-то крутое, такие объекты.

Т.С.: Конкурсы в сфере архитектуры, вообще, должны быть профессиональной нормой тех управленцев, которые отвечают за подобные процессы. В развитом мире и в тех городах, которые через архитектуру стремительно изменили свои статусы в лучшую сторону, из захолустья превратились в лучшие туристические центры планеты, развитие шло через архитектурный способ, исключительно этим способом власти развивали свои территории.

Это не новость для России. Московский мэр Собянин активно практикует конкурсы. Многие регионы в стране также развивают свои территории также через архитектурные конкурсы. В РФ архитектурная школа мощная. У нас есть несколько архитекторов и архитектурных бюро с мировым именем, которые работают очень успешно на мировом рынке и уже там трудно определить такие имена, как Хазанов, Чеванов, они больше российские или уже не российские архитекторы. Питер многие проекты проводит через архитектурные конкурсы, в том числе, международные. Не знаю, как сейчас ситуация с международным архитектурным конкурсом обстоит, но, я думаю, что в том или ином партнерстве с местными, то есть российскими архитектурными бюро это возможно.

Если вернуться к «Петрушке». Раз администрация города объявляет конкурс на проектирование, выдает техзадание, из этого следует несколько вещей. Первое: «Петрушке», все-таки, в том или ином виде в собственном доме быть. Уже хорошо. Второе. Что тогда с двумя другими объектами, о которых мы очень много говорим? Первое. С созданием кинотеатра «Аврора», с моей и не только с моей точки зрения, здание кинотеатра «Аврора» не подлежит сносу, оно не находится в таком техническом состоянии, которое вынуждало бы власти принять единственное решение – снос. Его можно как-то дальше эксплуатировать. У меня, кстати, есть пара идей. Я напишу, пожалуй, статейку на эту тему: что можно сделать из помещения кинотеатра «Аврора», если это будет не «Петрушка»?

Третий вопрос: какая-то дискуссия и какие-то практические действия по отношению к ТЦ «Вершина» осуществляются нашей властью или нет? Напомню, что «Вершина» перманентно уже несколько лет выставлена на продажу. Я не думаю, что экономическая ситуация, сложившаяся после 24 февраля, улучшила экономическое положение самой «Вершины». Скорее всего, там только хуже. И динамика уменьшения продажной цены «Вершины» говорит о том, что нашей сургутской общественности предположение о том, что сейчас «Вершину» можно хватать за бесценок, перепрофилировать под музейный кластер или музейно-культурный центр, выставочный центр, в общем, в какой-то большой культурный кластер, возможно. И вот объявление о том, что «Петрушке» будут строить отдельное здание театра, выводит нас на обсуждение этих двух незакрытых вопросов: что с «Авророй», что с «Вершиной»?

Д.Щ.: За 700 млн, при условии, что «Вершина» стоит 500 млн, насколько я помню.

Т.С.: Допустим, «Вершина» стоит 500 млн. «Вершина» имеет большую площадь. Кстати говоря, «Вершина» же тоже что-то порядка 15-ти или 20-ти тысяч кв м. Вот опять сопоставляем строительные объемы. «Вершина» как ТРЦ и проектировалась, и имеет много площадей для выставок, хранения, досуга, аудитории, зрительных залов. Я напомню, что помещение на 1 этаже, предназначенное под торговлю продуктами питания, я не знаю, какая там сеть находится, «Магнит», по-моему, там и высота потолков, вся композиция позволяет сделать сцену и зрительный зал на 200-300 мест, что для такого театра, как детский театр, более, чем достаточно.

Вот, собственно, первые мысли, возникающие после того, как мы услышали новость о том, что сургутские власти, наконец-то, так или иначе, решают проблему детского театра «Петрушка». А дальше надо посмотреть на проектную документацию, которая будет поступать, если это будет конкурс, если это не будет келейное какое-то мероприятие. Надо внимательно посмотреть техзадание и многое будет ясно.

Но в итоге, конечно же, проектирование «Петрушке» своего здания – это хорошо. За скобками мы оставляем эти две позиции с «Авророй», с «Вершиной», и вопросы оптимизации использования денег. Я слышал, что горадминистрация и наш мэр пытались вести переговоры и по «Вершине» и по «Авроре» с тем, чтобы как-то в том ключе, о котором общественность говорила, их использовать, использовать их под ТЦ или использовать их под музейный кластер, нужно что-то полезное для города из этого сделать. Может быть, эти переговоры не закончились, может быть, они закончились неудачно. Ничего не известно об этом, но если город идет на проект отдельного театра для «Петрушки», это не должно означать, что он должен отказаться от проекта по спасению и реновации здания кинотеатра «Аврора» и отказаться от идеи забрать под городские нужды здание «Вершины» культурное пространство. Возможно, оно будет одно из лучших в стране.

Д.Щ.: Что ж, ладно. Мы будем наблюдать. Это у нас еще одна тема, за которой мы будем следить пристально и постоянно и тоже будем обсуждать, когда будут входить в новые этапы обсуждения этих проектов. Подписывайтесь, между тем, на канал СИА-ПРЕСС на Ютубе. В следующем выпуске мы поговорим про объединение департаментов в структуре горадминистрации. Это тоже интересно. Так что переходите. Поехали дальше.