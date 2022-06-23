Нам нужен не новый российский McDonald’s, а тысячи небольших частных и приличных кафешек

Ушедший с российского рынка McDonald’s был заменен отечественным импортозаместительным аналогом под названием «Вкусно и точка». К нему тут же возникла масса разнообразных стилистических претензий, но эта история в большей степени не про еду, а про сохранение тысяч рабочих мест, которые ранее давала международная сеть фастфуда, считают ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский. А вот строить новую подобную сеть в России нет ни смысла, ни возможностей. Лучше создать условия для создания тысяч или десятков тысяч небольших и приличных кафе и ресторанчиков. Подробности – в видео и расшифровке.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели СИА-ПРЕСС точка ру. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. На связи Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город». Тарас, привет!

Т.С.: Дима, привет! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Давайте, на этой неделе поговорим про более общие вещи, которые произошли за последнее время. Последние недели у нас одним из ключевых мемов стало открытие обновленного Макдональдса. Макдональдс, как компания и как франшиза, ушел из России. В настоящий момент где-то уже открылись, где-то находятся в стадии открытия. Возможно, в Сургуте на момент, когда мы будем публиковать это видео, уже откроется общепит под новым названием «Вкусно и точка».

Скажем так, вопросов к этому, так как это замена одного из ключевых игроков рынка фастфуда, то к нему было, естественно, приковано большое внимание, и народ достаточно много по этому поводу прикалывался и указывали на то, что, например, в названии этого бренда содержится пунктуационная ошибка: надо говорить «Вкусно, и точка» или «Вкусно – и точка», но не как это сделано сейчас. Очень много народ прикалывается насчет того, что «Вкусно и точка» семантически и в смысловом плане переводится как «жри, что дают, а если тебе не нравится, куда-нибудь уходи дальше». В общем, какой-то такой пример спорного и довольно странного импортозамещения в сфере общепита. Давай, поговорим про эту вещь, про то, надо ли его замещать этот общепит, или как-то по-другому к нему подойти, не стоит его копировать, что-то переделывать, а сделать что-то свое. Хватит ли для этого сил, ума, средств, фантазии, профессионализма для того, чтобы провести вот всю эту работу. Давай это и обсудим.

Т.С.: Надо понимать, что импортозамещение с Макдональдсами и подобными сетями произошло не потому, что какому-то чиновнику захотелось нагрубить в очередной раз россиянам: пищу дают, значит, и заткни свое хлебало. Надо было что-то делать с тысячами рабочих мест по всей стране, это точки организованные, в которые были инвестированы деньги либо самим брендодержателем, либо его франчайзи. Это десятки, сотни малых, мелких бизнесов. Это какие-то социальные связи, и они были обрублены одномоментно и их тем или иным образом нужно просто сохранить, смягчить удар по занятым работникам, не довести до всплеска безработицы и так далее и тому подобное.

Здесь решение по конкретно таким сетям, как Макдональдс, оно понятно. Надо после ухода Макдональдса его чем-то заменить. Здесь больше речь не о замене импортозамещаемой, когда одни булки меняют на другие, здесь, я понимаю, замена одного процесса производственного и интеллектуального другим. Вот, о чем речь. Это первая задача. В этой спешке, наверное, некогда было думать над названием, а чего-нибудь такого подукрасть, как тот же логотип Макдональдса, мы умеем.

Д.Щ.: Да, над логотипом Макдональдса народ еще больше зубоскалил, потому что он похож сразу на несколько разных логотипов разных компаний, в том числе международных. У нас Алена Кожевова по этому поводу писала материал.

Т.С.: И он похож на логотип компании, которая продает еду животным. Тут можно только остроумию новых владельцев этого продукта позавидовать, молодцы. Конечно, наблюдается вот это общее огрубение всего, что можно назвать общением у нас в России. Вон, как наши госчиновники разговаривать стали, они разговаривают уже с криком, с какими-то обзывательствами, они используют лексику, которую трудно вообще себе представить в отношении более-менее воспитанного человека. Тем не менее, это стало абсолютной нормой, и эта норма естественным образом спускается на разные уровни вниз, в том числе на уровень этого импортозамещения в общепите. Поэтому-то, что произошло с Макдональдсом, это быстрая замена одного производства на другое производство, без усложнений, то есть посмеялись...

Д.Щ.: Вывеску поменяли, удалили «Биг Мак» из меню.

Т.С.: Сохранили бизнес. Кто-то его успел его подхватить, кто-то попытается на этом заработать деньги. И слава богу. То есть работает это как некая бизнес структура, потому что это рабочие места. В данном процессе я вижу плюс. Обидно, конечно, что усилия колоссальные, которые принимала Россия по привлечению всех этих инвесторов: Макдональдс, Бургер-кинг, кто там еще ушел, и они вот так, в одночасье, нас покинули, это очень плохо, это обидно. Но тут даже, чего говорить? Вот это произошло.

Я напомню, Сергей Собянин, когда был губернатором Тюменской области, больше 20 лет назад, вел изнурительные переговоры лично о приходе в Тюмень первого Макдональдса за Уралом. Он лично занимался этой проблемой. Причем, там была проблема такая двойная: с одной стороны, переговоры с Макдональдсом, который не видел, не понимал, что такое, кроме Москвы и еще пары крупных городов, Россия, с другой стороны, велись переговоры с владельцем помещения в Тюмени, где городской сад, там было какое-то строение, то ли туалет, киоск с шаурмой...

Д.Щ.: Тюменцы как раз по этому поводу смеялись, что там был просто общественный туалет, стал более цивилизованный общественный туалет...

Т.С.: … С булками.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Но вот это все делал лично Собянин. Он, я просто знаю эту историю, я это наблюдал с близкого расстояния. А сейчас тот же Собянин приходит, открывает этот новый Макдональдс, радуется, какие там будут булочки наши. В общем-то, жри, что дают, да. По поводу реального импортозамещения. А чем мы можем заместить? Что мы можем изобрести? Я не могу вспомнить, чтобы в Советском союзе у нас был какой-то шикарный массовый общепит, кроме всех вареничных, пельменных, каких-то там еще...

Д.Щ.: То есть, чтобы это была сеть. Условно говоря, если у Алексея Браташова есть его «Винотека», едва ли он сможет взять и построить таких 50 по всей стране, и сделать мегафраншизу. Или сможет?

Т.С.: Нет, он не сможет этого сделать не потому, что он Алексей Браташов, а не гений общепита, а потому что экономическая ситуация в России такова, что подобная ситуация уже невозможна. Реальный сектор сегодня не располагает финансами, которые могут давать развитие такое вот экстенсивное по стране или по региону, хотя бы. Какие-то игроки, у которых есть доступ к деньгам не из их сферы деятельности, они, конечно, будут пытаться это делать. Но тут тоже вот этот вот: жри и точка, или как там: вкусно и точка. Понятно, что это деньги, скорее, заемные, может быть, деньги от побочных бизнесов, может быть, кремлевские деньги, не важно, но это не деньги от этой производственной деятельности.

Это низкомаржовый бизнес, тяжелая экономика, дорогие кредиты, поломавшаяся логистическая цепочка: развивать сети по стране и по региону трудно и даже невозможно. Но когда погружаешься в опыт пресловутых других стран, в том числе недружественных, мы же видим, что в небольших населенных пунктах, да вообще, в большинстве городков, деревень, никаких Макдональдсов нет, работают замечательные местные таверны, местные пиццерии, местные какие-то кабачки, ресторанчики, и они заполняют это пространство, которое мы называем общепитом. Слово такое не очень правильное, потому что общепит — это место общественного питания. Что такое общественное в плане поедания еды? Что такого общественного происходит?

Д.Щ.: Ты это делаешь в обществе.

Т.С.: Если буквально воспринимать это слово «общепит», то он может развиваться, если, возвращаемся опять-таки, к нашим нескольким выпускам, если любая местная региональная власть действительно создадут необходимые условия для существования малого и микробизнеса: это отсутствие проверок, это отсутствие нелепых стандартов Роспотребнадзора, большинство его стандартов абсолютно оторваны от жизни, это работа того же общепита по принципу не тотального контроля за его деятельностью, а по принципу страха за нарушения. Когда произойдет какое-то нарушение, пищевое отравление, обнаружится нарушение каких-то стандартов, то тогда последует наказание, а перед этим их никто не должен, как в Китае, контролировать и кошмарить. Вот тогда, так называемый, общепит будет, наверное, разрастаться и приобретать более цивилизованные формы.

Д.Щ.: Плюс доступные деньги.

Т.С.: А доступные деньги — это конкуренция. Доступные деньги — это доступные помещения, это доступная аренда. Как может снижаться аренда, в том числе коммерческая? При снижении издержек общих. Когда власть понимает, что для создания комфортной среды для граждан необходимо обеспечить развитие общепита. Как обеспечить развитие общепита? Надо подумать, где он будет размещаться, где он сегодня, как он попадает, за какие деньги в аренду, дорогие это деньги или нет, где можно сэкономить при условии, что общепит не будет как-то поднимать ценник. Это трудно координировать, потому что наши чиновники не способны на такие сложные многоходовые комбинационные процессы, а они все очень линейно упрощают.

Но если так порассуждать, допусти, мы с тобой выпускники какого-то хорошего, я не знаю института, где мы учились логистике подобных процессов, то отмена таких странных налогов, как налог на имущество — это одна из видных мер поддержки малого и мелкого микробизнеса. Это поддержка бизнеса. Да и средний бизнес, конечно, поможет ему. Привязка подобной льготы к тому, чем будет наполнено сдаваемое в аренду помещение, тоже поддержка.

Например, региональная власть прорабатывает какую-то программу и говорит, что те арендаторы или владельцы помещений, которые они сдают в аренду для дополнительных образовательных нужд таких-то и таких-то, они, да, они могут претендовать, например, на отмену налога на имущество.

Для общепита тоже можно подумать. Общепит тоже бывает разный. Например, эти все странные шаурмичные. Как их сделать цивилизованными? Это же тоже вопрос к нашим властям? Да? Стоит какой-то загаженный ларек, в нем непонятно по каким санитарным процедурам делается мясо, жарятся какие-то шашлыки. Как не убить эту точку, а сделать ее цивилизованной? Это же очень интересная задача для тех чиновников, которые курируют подобную политику. Вот, давайте, подумаем, как? Как в Москве возник один из лучших, популярных ресторанов «Чайхана», например? Идея же понятна, да? Восточный ресторан, мясо, это все. Это же, можно сказать, усовершенствованная шаурмичная, которая приобрела вид очень цивилизованный, достойный.

Что должна власть сделать для того, чтобы не в грязном, ржавом, из сайдинга киоске, на каких-то клиенках, без водопровода, без канализации, какие-то странные люди с грязными ногтями делали нам, ну, не нам, я это не могу употреблять в пищу, а кому-то жарили мясо и продавали его под видом шашлыков. Что сделать, чтобы этого не произошло, но эти же самые люди создавали другой продукт, развивая территорию вокруг и создавая такое дополнительное ВВП для нашего региона? Вот, пожалуйста, подумайте, ребята.

И тогда у вас не будет этого всего говновкусия, которым можно назвать наш нынешний процесс замещения в общепите. А если относиться к общепиту, к микро и малому бизнесу, как к чему-то назойливому, противному, что они там все воруют, они никто не платят налоги, тогда мы будем иметь ровным счетом то, что мы сейчас наблюдаем: чахнущий бизнес, уходящий все больше в себя, прекращающий заниматься стандартами, качеством, отказывающийся от планов по развитию, а это очень плохо, когда предприниматель прекращает развиваться, прекращает выделять прибыль хоть на какое-то движение вперед, это очень плохо для местности, где он расположен, потому что не создается новый ВВП, не растет прибыль, не создаются новые рабочие места и сам по себе этот бизнес с каким-то временем просто закукливается и умирает.

Д.Щ.: Ладно, что ж, буде завершать этот эпизод. В следующем поговорим о том, как у нас обстоят дела с удержанием айтишников. Говорят, что неплохо. Как на самом деле, посмотрим. Так что, если что, переходите. Поехали!