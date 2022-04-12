Как нужно запустить коммерцию в парки, чтобы потом не пожалеть

Первые четыре коммерческих объекта в рекреационных зонах Сургута появятся в этом году. Жители города традиционно опасаются – они знают, что, если в нашем городе пустить бизнес куда-нибудь, он при попустительстве чиновников может, как опухоль, разрастить и поглотить все пространство вокруг. Но и жить с пустынными парками, где есть только дорожки и лавочки – тоже не очень верный цивилизационный путь. Как найти «золотую середину» – обсудили ведущие «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.:Сегодня поговорим про две темы, которые касаются нашего региона. Начнем с местной темы. Сугубо она касается того, как наш бизнес будет заходить в парки. Мы хорошо знаем историю Сургута, мы хорошо знаем, что частенько маленькие ларьки превращались в большие торговые центры совершенно без всякого законного на то основания, и на этой основе сургутяне очень скептически относятся к тому, что вообще стоит пускать хоть какой-либо бизнес торговый или общепитовский в места, так сказать, рекреации, то есть в парки, скверы. Ппотому что есть резонные опасения, что эти ларьки просто займут всю территорию парка и превратят в какую-то большую развлекательную зону с казино и всякими саунами. Но тем не менее, администрация Андрея Филатова решилась на этот шаг: первые 4 объекта такой рекреационной торговли должны появиться в Сургуте в этом году, там по этому поводу будет аукцион, там определят еще места, где они смогут нормально подключиться к местным сетям, и вот такой эксперимент у нас начнется.

То есть, наконец-то, бизнес в парках у нас появиться. Давай поговорим, как ты считаешь возможно обустроить, оформить, организовать заход подобного бизнеса в рекреационные зоны так, чтобы из этого не получился какой-то жуткий ужас, и мы действительно не получили то, что мы получали раньше с какими-нибудь «777»?

Т.С.:Во-первых, безусловно и однозначно любое общественное пространство, которое работает на горожан, должно быть правильным образом не просто сформировано и образовано, но и коммерциолизировано. И здесь Филатов и его команда не то, что рискует, они просто выбрали нормальный путь развития городского пространства, который им понятен и понятен любому человеку, имеющему хотя бы базовое представление о том, что такое город, улица, пространство, парк, рекреация и так далее. Нигде в нормальном цивилизованном мире, а мы, обращу внимание, при всей нынешней антизападной риторике, очень любим, все-таки, сравнивать себя с цивилизованным миром, как минимум, в тех вопросах, которые мы сейчас обсуждаем. Не существует мертвых пространств, где, не знаю, просто какая-то тротуарная плитка на земле положена, с лавочками, это не привлекает людей.

Людей привлекает все, что формирует их активный образ жизни. Это не только выйти, подышать свежим воздухом, посмотреть там на какие-то природные красоты, на водичку на ближайшем водоеме, это не только занятия уличным спортом летом, это какие-то воркауты, турники, какие-то спортивные площадки, может быть, пляжный волейбол. Это все, что я перечисляю, это мы наблюдаем в качестве развития сургутских парков, к счастью, наконец-то. Но это и такое времяпрепровождения, как перекусить, поговорить, с кем-то пообщаться за чашкой кофе, может быть, даже за кружкой пива. Это нормальная практика, нормальная культура у большинства народов. Я не думаю, что в этом плане русские, сургутяне как-то сильно отличаются от нормальных народов. Поэтому это политика правильная.

И осуществляется она, как я себе представляю, по одной простой причине: наконец-то, в администрации Сургута появились люди, для которых подобный проект — не есть какое-то экспериментаторство, какой-то риск, какая-то новизна, которую типа попробуем, сделаем, получится — дальше будем смотреть. Понятно, что проект осуществляется по какому-то осознанному плану, компетентному плану. И мы наблюдаем просто реализацию тех компетенций, которые, надеюсь, присутствуют у ответственных за развитие городской сургутской среды чиновников. Вот и все.

Что должно быть в любом парке или в любом, скажем так, городском пространстве? Безусловно всякие точки, где человек может остановиться, перекусить, взять какой-то напиток, какую-то закуску. Это нормально, этого не надо бояться. В больших парках, опять-таки, мой эмпирический опыт, я могу говорить не только о Сургуте, о Тюмени мы с тобой можем говорить, о Екатеринбурге, неплохо я как бы московский опыт знаю... В любом большом парке есть, помимо таких всяких ларьков, не в обывательском смысле, а нормальных ларьков, киосков, есть ресторанчики, где ты уже можешь посидеть нормально.

Боятся запускать подобный бизнес только те, кто действительно не имеет компетенций. Что должна делать власть? Она должна жестко регулировать как имущественные отношения, чья собственность эта вот, этот павильон или ресторан, муниципальное или не муниципальное, земля чья, муниципальная или не муниципальная? Как правило, все это должно быть муниципальным и сдаваться в аренду.

Я прям сейчас слышу, как кто-то закричит, что это повод для коррупции, что чиновники будут брать откаты за право взять в аренду вот это имущество. Будут брать чиновники откаты, безусловно, у которых есть мотивация развивать не городское пространство, а наживаться на любом использовании городских ресурсов. Но так мы вообще никогда никуда не уйдем. Наша редакция 30 лет критикует чиновников городских, и не только городских, именно за то, что они распоряжаются вверенными им ресурсами муниципальными, государственными для личного обогащения. Попробуйте раз в жизни сделать что-то для развития пространства, для развития территории, и мы обнаружим чудесный эффект.

Но мы же видим преобразование Москвы, мы видим преобразование московских пространств общественных, даже стиль этот стали называть «собянинский парк», да? Никаких рюшечек, никаких вензельков, все очень спокойненько, ровненько, все так урбанистичненько. Ничего страшного нет.

Регулируйте эти взаимоотношения, выбирайте, скажем так, проверенных, заслуженных операторов этого бизнеса, ведь любая управляющая компания в крупном торгово-развлекательном центре делает своеобразный конкурс на привлечение операторов в фудкорт...

Д.Щ.: Там тоже будет конкурс.

Т.С.: Я говорю о смысле, а не о форме. Чиновники могут провести конкурс формально, выиграет какой-нибудь владелец, я не знаю, какой-нибудь шаурмы, и все будут говорить, что мы сэкономили тут самые выгодные условия. Нет. Конкурс же подобный должен иметь глубокий смысл. Мы понимаем, что в рынке есть сильные операторы, которые умеют людей не травить, а кормить нормальной едой, которые умеют организовать всю логистическую цепочку этого процесса от поставки материалов, приготовления еды, транспортировки каких-то полуфабрикатов эту мини-кухню. А если мы говорим об общепите в парках, то вряд ли там будут какие-то условия для производства еды...?

Д.Щ.:Да.

Т.С.:И конечное звено этой цепочки — это оптимальное сочетание цены и качества, которое позволяет обслуживать посетителей, людей, горожан за приемлемые деньги, обеспечивать приемлемое качество, обеспечивать какой-то доход в казну города, хотя я бы здесь эту строчку доходов в казну города поставил бы не на первую, не на вторую и даже не на пятую позицию... Здесь город преследует другие задачи: он социализирует территорию.

И самое главное, он не создает городу, администрации каких-то проблем, то есть не надо туда ходить с проверками и считать, сколько крыс у них бегает в подсобных помещениях, как они вывозят или не вывозят свой мусор, свои отходы, какая у них там грязь и так далее. Вот для этого существует смысловой конкурс. Когда ты понимаешь, что вот эта компания 20 или 30 лет на рынке работает, эта там работает столько же, у них сеть каких-то там, пользующихся популярностью у горожан, точек. Я бы, конечно же, старался привлекать именно таких операторов к такому бизнесу. И я хочу сказать, что, как правило, они еще и договороспособные.

Поэтому сравнение с каким-нибудь ТРЦ не случайно. Любой управляющий ТРЦ же выбирает между какой-нибудь шаурмячной и, условно, Макдональдсом. Не к санкциям будет сказано, но тем не менее. Все мы понимаем, что Макдональдс до недавнего времени было наше все.

Так и строится логистика. Любой, кто подобную логистику выстраивает, то он понимает, что с таким оператором у него проблем будет меньше, чем с какими-то решалами, которым лишь бы зайти и потом начинается разрастание… То, о чем ты говоришь: вот эти риски, когда из нормальной, работающей идеи вырастает какой-то монстр, в котором нет городского смысла, в котором нет для города экономического смысла, в котором нет никакого смысла для горожан, это какая-то такая квазикоррупционно-криминальная штуковина, которая просто своим присутствием убивает подобные идеи на корню.

Д.Щ.: Смотри, возможно ли это сделать в рамках капитального строительства или это должен быть какой-то стационарный объект, если речь идет, например, о размещении в парке за Саймой?

Т.С.: Опять очень творческий вопрос, интересный: почему бы городу не сделать какой-то, может быть, на этот очень большой парк один капитальный объект. Пусть это будет архитектура. Сейчас очень модно, особенно, что касается парка за Саймой, делать в этом, так называемом, экостиле, как бы экоурбанистика, стекло, бетон, дерево, как бы такие линейные формы, это все здорово работает на развитие пространства. Я не вижу в этом никакой угрозы, если я понимаю хорошо, что город должен от этого получить.

Еще раз: возьмем любой московский парк, там есть рестораны…Это какие-то гадюшники, это какие-то клоаки? Это вполне себе рестораны, которые ты обнаружишь в Барселоне, в Лондоне, в любом городе мира, и в Сингапуре ты будешь наслаждаться своим досугом, парком, возможностью там провести время за обедом или ужином. Нет в этом ничего страшного. Должна быть четко понимаемая властью и обществом, конечно, цель подобной политики.

Парк сам по себе – это ничто. Парк – это городское пространство, парк должен быть организован соответствующим образом. У этой организации есть непреложные правила: это не просто дорожки, это не просто лавочки, это не просто возможности для активного и спортивного досуга или времяпрепровождения мамаш с колясками и детьми, но это и, в том числе, возможность перекусить, поесть, выпить, запить, уйти. Не напиться, ни в коем случае. Я, когда говорю про какие-то напитки, в том числе про какой-то легкий алкоголь, у меня в голову не приходит, что там кто-то может прийти и нажраться до скотского состояния. Я сам так не делаю никогда, поэтому я и не представляю, как это возможно. На худой конец, у нас, наверное, еще работает полиция, она как-то следит, участковые какие-то за такими вещами.

Я думаю, что это можно обсудить. Если страшно, то давайте просто ограничимся такими павильонами, ларьками, киосками, попробуем с ними. Я очень грустил, когда убрали вот этот чудесный автобус на входе в Кедровый лог, потому что не знаю его судьбу сейчас, где он, как он, как он там себя чувствует, но всегда казалось, что это как раз то, что нужно: это интересно, это необычно, такая там отсылка к ретро-тематике, при том не к мертвечатяне какой-то, что у нас сейчас тоже очень любят в стране, а там все такое живое, там люди могли наклеивать свои наклейки с бумажками с посланиями в какое-то будущее. Я там кому-то рассказывал, по-моему, до предыдущих выборов где-то: привет вам от будущего мэра. Для меня до сих пор загадка, кто написал эту бумаженцию.

То есть, конечно же, коммерциализация парков, как и коммерциализация любого городского пространства – это не путь в коррупцию и не путь в угаживание территории, это путь в ее развитие. Ведь, если оттолкнуться от парков, перейти на ту же пресловутую улицу Ленина, реконструкция которой, очевидно, рано или поздно все равно встанет в повестке дня городской.

А что такое коммерциализация улицы какой-то, если мы про Ленина говорим? Это ведь тоже общепит качественный, где тебя не травят, где тебе создают нормальную атмосферу и обстановку, это качественная торговля, а не вот эти шанхаи один за другим, которые мы на Ленина сегодня наблюдаем и в эти магазины заходить страшно. Торговый центр, где надо по узким, обколотым ступенькам спуститься в какой-то подвал и вот в этом подземелье между трусами, орехами и какой-нибудь продукцией мясной халяль находиться. Конечно, этого уже быть не должно в современном городе.

А чем это заменить? А заменить это той же самой коммерцией, но другого формата. То есть надо переформатировать. Мы же делаем ремонты в нашем жилье, мы меняем старые вещи на новые, мы меняем морально-устаревшие какие-то там предметы техники на новые, то есть это нормальный процесс. Если город пришел к этому и осознал, что парки должны зажить полноценным форматом, то я здесь всецело поддерживаю стремление администрации. Если она сможет выдержать формат, конечно. Но, мне кажется, Филатов идет здесь собянинским путем, если сравнивать с Тюменью, с Москвой, и как бы представляет себе подобный формат развития территории. Если это так, то я никаких угроз не вижу.

Д.Щ.: Что ж, ладно, посмотрим, как это все будет получаться. Мы, конечно же, за этим внимательно проследим, все обсудим, как это будет реализовываться, будут ли там какие-то ошибки или их не будет, и это еще обязательно станет поводом для наших разговоров. Подписывайтесь пока что на наш канал на Ютубе, на наш Телеграмм-канал, на СИА-ПРЕССе будет расшифровка этого разговора. В следующей части «О чем говорят» мы обсудим историю с санкциями против авиации, в частности, против авиакомпании «Ютейр» и что Югре и Сургуту может нам всем принести. Переходите, смотрите и поехали дальше.