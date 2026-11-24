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Ханты-Мансийский НПФ поддержал муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска – 2027». Ценные подарки от фонда получили девять педагогов – шесть победителей конкурсных номинаций и три обладателя специальных призов.

Торжественная церемония награждения состоялась 20 ноября в средней школе № 44 имени К. Д. Ушинского. Конкурс проводится с 1994 года и помогает педагогам представить свои профессиональные достижения и обменяться опытом.

Победителем в номинации «Учитель года» стал Илья Туренко, учитель истории и обществознания гимназии № 2. Звание «Воспитатель года» получила Ольга Пустовитова из детского сада № 56 «Северяночка», а в номинации «Лидер в образовании» победила директор школы № 31 Елена Туренко.

В остальных номинациях победителями стали Рустам Хабиров из гимназии № 1 («Лучший преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины»), Сергей Мандрыка из школы № 40 («От сердца к сердцу») и Елена Кирцева из школы № 8 («Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья»).

Специальные призы Ханты-Мансийского НПФ получили еще три участника конкурса: Ирина Близнюк – старший воспитатель детского сада № 44 «Золотой ключик», Александр Волосников – учитель ОБЗР школы № 34 и Ульяна Перепелицына – советник директора по воспитанию школы № 17.

Ханты-Мансийский НПФ много лет поддерживает работников образования Югры. Педагоги также входят в число участников региональной программы «Две пенсии для бюджетников», которая помогает формировать дополнительную пенсию.

Программа действует в Югре с 2004 года. К личным взносам участников в соответствии с ее условиями добавляются средства бюджета Югры, а Ханты-Мансийский НПФ инвестирует пенсионные средства и начисляет инвестиционный доход.

Сегодня в программе «Две пенсии для бюджетников» участвуют более 50 тысяч жителей Югры, свыше 11 тысяч из них уже получают дополнительную пенсию.

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