80% терминалов Сбера поддерживают оплату улыбкой

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Улыбки догоняют «Вжух» по популярности: первый зампред банка Кирилл Царев в ходе Дня инвестора рассказал, как Сбер развивает альтернативные способы оплаты. Лидерство – у системы «Вжух»: ее россияне использовали 115 млн раз в третьем квартале 2026 года. Это значит, что каждую минуту в России совершается 887 транзакций через «Вжух». Технология доступна не только клиентам Сбера, но и другим банкам, поэтому ее активно подключают.

Оплата улыбкой развивается не менее активно: в третьем квартале клиенты Сбера прибегли к ней для совершения 69 млн покупок. Это 532 оплаты улыбкой в минуту.

Оплата улыбкой становится все удобнее, потому что Сбер обновил парк терминалов. К концу третьего квартала парк биометрических терминалов достиг 1,8 млн устройств. Таким образом, теперь 80% всех терминалов Сбера работают с помощью биометрии. При этом время операции по оплате улыбкой удалось сократить более чем в 2 раза.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Платежи – это ежедневный контакт с клиентом и основа отношений с торговым бизнесом. За стратегический цикл мы изменили то, как люди оплачивают покупки в России. Мы сделали оплату улыбкой частью повседневной жизни».

Клиенты Сбера сегодня могут выбирать из целой палитры способов оплаты: банковская карта, улыбка, через «Вжух», с помощью SberPayNFC, умное кольцо Сбера, часы или по единому QR-коду. Все их объединяет одно серьезное преимущество – постоянно совершенствуемая технология защиты от мошенничества. Как отметил Кирилл Царёв, за последние три года Сбер предотвратил хищения средств клиентов на сумму до 1 трлн рублей.

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