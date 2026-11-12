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​МегаФон признан лидером сразу двух HR-рейтингов

МегаФон ‒ в лидерах HR-рейтингов Forbes и РБК

​МегаФон признан лидером сразу двух HR-рейтингов
Фото: МегаФон

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МегаФон подтвердил статус одного из лучших работодателей в России, получив сразу две престижные награды. Оператор четвертый год подряд сохранил высший «платиновый» статус в рейтинге Forbes и вошел в группу лидеров нового рейтинга работодателей по версии РБК. Эти достижения свидетельствуют о высокой привлекательности для соискателей, доверии сотрудников и эффективности технологической стратегии, лежащей в основе управления персоналом.

В этом в рейтинге Forbes году участвовали 222 организации. Его методология оценивает претендентов по основным элементам ESG-повестки: экология, сотрудники и общество, корпоративное управление, и распределяет по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

В рейтинге РБК, где оценивали 361 организацию, эксперты анализировали более 40 показателей, сгруппированных по пяти ключевым направлениям: сотрудники и условия труда, социальная ответственность, эффективность бизнеса и инновационное развитие, деловая репутация, а также мнение коллектива. Попадание в лидерские позиции среди такого количества участников стало результатом комплексной работы по созданию среды, где технологичность сочетается с заботой о людях.

Секрет успеха МегаФона заключается в системном подходе, где цифровые решения служат фундаментом для развития человеческого капитала. Компания выстроила прозрачную экосистему карьерного роста, оснастив команду передовыми ИИ-инструментами, что делает их профессиональный путь инновационным, предсказуемым и комфортным. Такая интеграция напрямую влияет на эффективность бизнеса: автоматизация ускоряет процессы и повышает качество работы. Одновременно с этим реализуются адресные проекты помощи детям-сиротам, воспитанникам детских домов и людям с ограниченными возможностями здоровья, включая профориентацию, спорт и обучение цифровой грамотности.

Лидерские позиции в рейтингах РБК и Forbes стали закономерным итогом многолетней работы, подтвержденной и в 2025 году. Оператор стал единственной телеком-компанией в топ-10 лучших работодателей России по версии HeadHunter, а также был признан «Отличным местом для работы» с рекордным индексом вовлеченности 93,8% по версии Happy Job. Кроме того, компания получила специальный приз за лучшее использование ИИ на форуме HREXPO PRO ЛЮДЕЙ и победила в двух номинациях премии «HR-бренд», включая категорию «Федерация Гранд». Все эти достижения доказывают, что ставка на инновации и человекоцентричность является верным курсом, позволяющим оставаться в авангарде рынка труда.

Erid: 2SDnjcnBGtc
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ПАО «Мегафон»


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