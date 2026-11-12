Жители Югры стали чаще брать ипотеку на вторичку

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За девять месяцев 2026 года жители Ханты-Мансийского автономного округа оформили в Сбере более 9 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 34 млрд рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество сделок выросло на 47%, а объем выдачи ‒ на 40%. При этом изменились портрет заемщика и предпочтения при выборе жилья, также произошло перераспределение спроса при выборе ипотечных программ.

В январе-сентябре 2025 года на «Семейную ипотеку» приходились 80,8% от всего объема выдач, а за 9 месяцев 2026 года показатель снизился до 64,2%. В то же время жители региона стали чаще брать ипотеку по рыночным ставкам: в январе-сентябре 2026 года на базовые программы пришлись 34,5% объема выдач против 18,2% год назад.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Покупатели стали более внимательно оценивать свои финансовые возможности, обращаясь за ипотечным кредитом. Наша задача ‒ помочь людям разобраться в условиях кредитования и сделать покупку жилья проще, от выбора объекта до регистрации сделки. Например, сейчас в Домклике тестируется ИИ-агент, который подбирает квартиры с учетом пожеланий и бюджета клиента. Уже на этапе пилотного проекта время принятия решения о покупке сократилось втрое. Также тестируем электронное подписание акта приема-передачи квартир в новостройках».

Почти 47,3% выданных ипотек пришлось на вторичный рынок, год назад его доля составляла 33,1%. В то же время доля новостроек сократилась с 55,2% до 38,4%. Снизился спрос на индивидуальное жилищное строительство ‒ с 1,5% до 1,3%.

Доля клиентов Сбера старше 45 лет, оформляющих ипотеку, выросла на 5%. На клиентов в возрасте от 26 до 45 лет по-прежнему приходится большинство сделок, хотя их доля за год сократилась с 76% до 70,7%.

Подробнее об условиях льготных и рыночных ипотечных программ Сбера можно узнать на Домклик.

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