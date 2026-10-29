В «Школе 21» в Сургуте прошел «Урок цифры» от Сбера

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Сбер в Сургуте в кампусе бесплатной школы цифровых технологий «Школа 21» провел «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект: 3D-технологии». Участниками занятия стали более 230 школьников ‒ ученики 8-11 классов двенадцати школ города Сургута.

В теоретической части спикеры Сбера рассказали школьникам о фундаментальной разнице между 2D- и 3D-моделями, разобрали основные виды 3D-принтеров и материалы, которые используются в современной печати, а также сферы их практического применения.

Во второй части занятия ученики перешли к практике. С помощью интерактивного тренажера на платформе «Урок цифры» они выполняли задания по работе с трехмерными объектами, а после успешного выполнения участники получили сертификаты, подтверждающие прохождение обучения.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Сбер в Югре системно развивает образовательную инициативу «Урок цифры». Проект носит общенациональный характер, и банк обеспечивает его постоянную поддержку. Наряду с занятиями по искусственному интеллекту, особое внимание уделяется финансовой грамотности и кибербезопасности. Ключевая цель этой непрерывной работы с молодежью ‒ предоставить школьникам прикладные компетенции и наглядно продемонстрировать текущее влияние технологий на окружающую действительность».

Урок цифры ‒ это всероссийский образовательный проект, позволяющий школьникам получить знания от ведущих технологических компаний. Обучающие материалы проекта доступны для всех желающих на цифровой платформе, что позволяет интегрировать их в школьную программу или использовать для самостоятельного изучения.

Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Партнер урока и разработчик содержания темы «Искусственный интеллект: 3D-моделирование» ‒ Благотворительный фонд «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера и команды Sber AI. Фонд проводит уроки с 2018 года, за это время в них приняли участие более 28 млн человек.

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