Ханты-Мансийский НПФ запустил проект о долгосрочных сбережениях с ИИ-ведущей

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Ханты-Мансийский НПФ и медиахолдинг «Югра» запустили совместный проект по финансовой грамотности «Кошелькова знает». Его ведущая Евдокия Кошелькова создана с помощью технологий искусственного интеллекта, но выглядит и говорит как обычный человек. В коротких выпусках она будет разбирать, как работает Программа долгосрочных сбережений и связанные с ней финансовые вопросы.

В проект вошли 10 выпусков продолжительностью 2-3 минуты. Каждый посвящен одному конкретному вопросу: как начать копить, если свободных денег немного, от чего зависит государственное софинансирование, что можно сделать с уже сформированными пенсионными накоплениями, как работают инвестиционный доход и выплаты по договору долгосрочных сбережений.

Каждый выпуск посвящен одному конкретному вопросу: как начать копить, если свободных денег немного, от чего зависит размер государственного софинансирования, как использовать в ПДС уже сформированные пенсионные накопления и как формируется инвестиционный доход.

Формат построен на коротких жизненных ситуациях. Евдокия объясняет правила ПДС простыми словами, считает на конкретных суммах и показывает, как условия Программы долгосрочных сбережений работают на практике.

«Когда человек слышит слова «инвестиционный доход», «государственное софинансирование» или «пенсионные накопления», тема может показаться сложнее, чем она есть. Поэтому для нас было принципиально объяснять правила обычным человеческим языком, на понятных примерах и конкретных суммах. Задача проекта – помочь зрителю разобраться, как работают долгосрочные сбережения и какие возможности дает Программа долгосрочных сбережений», – отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.

Новые выпуски выходят на телеканале «Югра» два раза в неделю. Все программы также публикуются в официальных группах Ханты-Мансийского НПФ ВКонтакте, Максе и Одноклассниках.

Справка

Ханты-Мансийский НПФ работает на рынке негосударственного пенсионного обеспечения с 1995 года, осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и формированию долгосрочных сбережений. Клиентами фонда являются около 370 тысяч человек.

Erid: 2SDnjcYGsDd

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"