Уралсиб выступил генеральным партнером фестиваля «Гимнастика Добра» в Челябинске

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Банк Уралсиб поддержал ежегодный благотворительный фестиваль «Гимнастика Добра», который прошел 6 сентября в Челябинске. Организаторами фестиваля, который состоялся уже в шестой раз, выступили Федерация спортивной гимнастики Челябинска, Благотворительный фонд «Бирюзовый» и Детская академия «СпортДжим».

Фестиваль объединил спортсменов, тренеров, волонтеров и просто неравнодушных людей. Основными целями мероприятия был сбор средств для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и приобщение подрастающего поколения к активному образу жизни. «Для нас важно дать мотивацию юным спортсменам, чтобы известные спортсмены могли объяснить, что спорт ‒ это добро», ‒ подчеркнул Иван Новиков, полномочный представитель Федерации гимнастики России в УрФО.

На фестивале было много увлекательных игр и конкурсов для гостей всех возрастов, показательные выступления спортивных и творческих коллективов, а серебряный призер Олимпийских игр Иван Стретович и чемпионка мира Ульяна Кадырова провели для всех разминку. Сотрудники банка Уралсиб со своими детьми с удовольствием принимали участие во всех активностях.

Банк Уралсиб выступил генеральным партнером мероприятия, и это уже стало доброй традицией – поддерживать любительский и профессиональный спорт, помогать развивать его в России. На мероприятии Уралсиб представляла Татьяна Сафонова. Она от лица банка поблагодарила организаторов и подчеркнула важность их работы. Татьяна – не только сотрудник банка Уралсиб, но и мама воспитанницы Детской академии «СпортДжим», во время выступления она особо отметила профессионализм, чуткость и отзывчивость тренерского состава Академии.

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