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СберПрайм и «Вкусно ‒ и точка» запускают масштабную коллаборацию для детей и родителей. С 8 сентября в наборах «Кидз Комбо» появилась суперкоманда из пяти героев, вдохновленных образами СберКота и Куси.

СберКот приходит в новую коллекцию с многомиллионной аудиторией. Персонажа знают около 80 млн россиян. Стикеры с его участием стали самыми популярными среди некоммерческих: их использовали более 4 млрд раз.

Коллаборация со «Вкусно ‒ и точка» открывает новую главу этой истории. Через приключения героев дети и родители смогут познакомиться с возможностями подписки СберПрайм.

У каждого героя ‒ своя суперсила. Капитан Прайм знает главное правило команды: сильнее всего герои становятся, когда действуют вместе. КотоДрайв помогает добраться до места на каршеринге Ситидрайв. БыстроКот спешит на помощь, когда нужно заказать все необходимое ‒ его суперсила вдохновлена Самокатом. МультиКуся готова включить фильм или мультфильм на Okko, а Леди Мелодия отвечает за музыку и аудиосказки в музыкальном сервисе Звук. В каждом «Кидз Комбо» будет одна игрушка-сюрприз.

Вместе с игрушкой семья найдет промокод на 60 дней подписки СберПрайм. За это время можно познакомиться со всеми возможностями подписки: смотреть кино и мультфильмы в Okko, слушать музыку и аудиосказки в Звуке, пользоваться предложениями в сервисах для поездок, доставки и покупок.

Анна Кашницкая, директор дивизиона СберПрайм Сбербанка:

«Мы хотим, чтобы СберПрайм был рядом с клиентами не только в цифровых сервисах, но и в привычных семейных сценариях. Поэтому вместе со «Вкусно ‒ и точка» мы придумали проект, который объединяет любимых героев, игру и время, проведенное всей семьей. Теперь со СберКотом и его друзьями можно познакомиться не только на экране: собрать коллекцию персонажей, придумать для них собственные истории и вместе пройти игру. Для нас это новый способ рассказать о подписке СберПрайм легко, понятно и интересно и детям, и взрослым».

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