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​Карта «Прибыль» Банка Уралсиб – в Топ-3 лучших дебетовых карт с кешбэком на школьные товары

Банки.ру включил карту «Прибыль» Уралсиба в Топ-3 дебетовых карт с кешбэком на детские товары, одежду и маркетплейсы

​Карта «Прибыль» Банка Уралсиб – в Топ-3 лучших дебетовых карт с кешбэком на школьные товары
Фото: Банк Уралсиб

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Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших дебетовых карт с повышенным кешбэкомв категориях, актуальных в преддверии учебного года, согласно исследованию Банки.ру. Продукт занял третье место рейтинга в числе других участников с максимальным количеством баллов за возможности, которые предлагает карта.

В исследовании участвовали карты «Мир» российских розничных банков из Топ-30 по активам и обслуживающих физлица (на 01.07.2026 г.) – универсальные, не являющиеся премиальными или кобрендинговыми, которые доступны для оформления совершеннолетним новым клиентам банка, не относящимся к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров и т. д.), с условиями на 24.08.2026 года.

Карты в итоговой рейтинговой таблице ранжировались по сумме баллов, в которой учитывались оценки по нескольким ключевым показателям: возможность и условия бесплатного обслуживания и выпуска карты, доступность моментального выпуска и наличие цифрового формата, возможность оформления на Банки.ру, а также получения кешбэка хотя бы в одной из таких категорий, как «Детские товары», «Одежда и обувь», «Маркетплейсы», «Спорттовары», «Обучение и образование», «На все покупки».

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 12% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


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Сегодня в 11:17, просмотров: 182, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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